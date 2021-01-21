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Протесты у здания Конституционного суда Молдовы, где рассматривают конституционность закона О функционировании языков

Эксперт: в полиэтничной стране язык - вопрос национальной безопасности

© Sputnik / Osmatesco
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210121/33336037/ekspert-o-reshenii-ks-gosudarstvennoe-prestuplenie.html

Вердикт молдавского Конституционного суда о том, что особый статус русского языка не соответствует Основному закону РМ, стал лишь следствием предыдущего решения инстанции, объявившей закон о функционировании языков "устаревшим".

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Глава Конституционного суда Домника Маноле мотивировала решение Конституционного суда тем, что русский якобы не может иметь привилегированный статус по сравнению с другими языками национальных меньшинств. Политический аналитик Валентин Крылов считает эту формулировку полностью абсурдной. По его мнению, сегодняшний вердикт стал лишь отголоском предыдущего решения КС, признавшего статус русского языка "устаревшим" и тем самым запустившего на него атаку в Молдове.

По его словам, он согласен уважать любое решение КС, но не может согласиться с таким вердиктом, который противоречит здравому смыслу и элементарной юридической практике и логике.

"Как можно признавать устаревшим закон, который записан в Конституции как особый? Он будет устаревшим только в одном случае - когда эта Конституция перестанет существовать. Пока она живет – он навсегда привязан к Основному закону республики", – говорит Крылов.

Валентин Крылов
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Он напомнил, что в момент, когда молдавская Конституция принималась, закон о функционировании языков был закреплен в качестве конституционного. То есть изменения в него могут быть внесены лишь как минимум двумя третями голосов депутатов парламента.

"Когда Конституционный суд позволяет себе такие решения – это, с моей точки зрения, государственное преступление. Преступление, которое совершается людьми, одетыми в судейские мантии", – утверждает эксперт.

Крылов вспоминает, что формулировка 13 статьи Конституции в свое время была компромиссной и уже тогда не вполне устраивала защитников русского языка в Молдове. Но она была, по сути, спасительна для идеи гражданского мира и согласия в стране.

«Вопрос языка в поликультурном, полиэтничном государстве является одним из важнейших и относится к проблемам национальной безопасности. Это все актуально и для нашей республики, которую населяют граждане многих этносов. И особая роль русского языка в данном случае существует объективно. Так сложилось", – заявил Валентин Крылов.

Между тем политолог Корнелиу Чуря убежден, что нынешнее решение Конституционного суда о статусе русского языка непременно ударит и по президенту Майе Санду, которая в ходе последней предвыборной кампании много чего наобещала русскоязычному избирателю.

Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Rodion Proca
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"Думаю, что сиюминутных последствий не будет, так как русскоязычное меньшинство в Молдове не столь мобилизовано и организовано, чтобы реагировать немедленно и жестко. Но со временем, несомненно, это решение КС повлияет на снижение рейтингов президента. Майя Санду не сможет удержать изначальную планку доверия со стороны населения, и русскоязычных граждан в первую очередь", – считает Чуря.

И хотя Санду не принимала это решение "собственноручно", оно, считает аналитик, обязательно будет связано частью общества с фигурой президента.

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Теги:
русский язык, Конституционный суд


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