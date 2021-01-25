Центральный рынок Кишинева получит многоэтажную автостоянку

Современное сооружение на десятки парковочных мест со всей необходимой инфраструктурой возведут в ремесленном секторе рынка.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В ходе онлайн-заседания муниципальных служб кишиневской мэрии было объявлено, что городской властью подготовлен проект строительства трехэтажной автостоянки, которую предполагается расположить в районе Центрального рынка. Об этом сообщила вице-примар Инга Ионесий.

"На первом этаже сооружения будут организованы помещения для обслуживания продавцов, второй и третий этажи полностью отведены под парковку автотранспорта", – заявила Ионесий.

По ее словам, проект строительства многоэтажной автостоянки является частью общей концепции модернизации Центрального рынка столицы. Согласно плану современные парковки должны появиться на улицах Митрополита Варлаама, Армянской и Тигина.

Ионесий также сообщила, что через месяц начнутся работы по серьезному обновлению овощного сектора Центрального рынка. Чиновница утверждает, что к середине февраля специалисты из Chisinau Project завершат подготовку проекта, после чего непосредственно начнутся работы по модернизации сектора.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova