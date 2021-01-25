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Центральный рынок Кишинева получит многоэтажную автостоянку

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210125/33369138/tsentralnyy-rynok-Kishineva-poluchit-mnogoetazhnuyu-avtostoyanku.html

Современное сооружение на десятки парковочных мест со всей необходимой инфраструктурой возведут в ремесленном секторе рынка.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. В ходе онлайн-заседания муниципальных служб кишиневской мэрии было объявлено, что городской властью подготовлен проект строительства трехэтажной автостоянки, которую предполагается расположить в районе Центрального рынка. Об этом сообщила вице-примар Инга Ионесий.

"На первом этаже сооружения будут организованы помещения для обслуживания продавцов, второй и третий этажи полностью отведены под парковку автотранспорта", – заявила Ионесий.

Парковка.
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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По ее словам, проект строительства многоэтажной автостоянки является частью общей концепции модернизации Центрального рынка столицы. Согласно плану современные парковки должны появиться на улицах Митрополита Варлаама, Армянской и Тигина.

Ионесий также сообщила, что через месяц начнутся работы по серьезному обновлению овощного сектора Центрального рынка. Чиновница утверждает, что к середине февраля специалисты из Chisinau Project завершат подготовку проекта, после чего непосредственно начнутся работы по модернизации сектора.

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Теги:
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