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Обед ученика

Мэр Чебан пообещал увольнять чиновников, экономящих на детях

© Sputnik / Evgeny Biyatov
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210125/33373980/mer-cheban-poobeschal-uvolnyat-chinovnikov-ekonomyaschikh-na-detyakh.html

Столичный градоначальник строго следить за тем, чтобы ученики в Кишиневе получали питание в полагающимся качестве и количестве.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Примар Кишинева сообщил о намерении создать в мунсовете рабочую группу, в которую войдут советники от всех фракций, ее задачей станет контроль системы питания в учебных заведениях города.

Мэр Кишинева Ион Чебан
© Sputnik / Osmatesco
Ион Чебан приветствовал принятие муниципального бюджета Кишинева

Чебан сообщил, что в нынешнем году в начальных и средних учебных заведениях столицы бесплатно питаются 44924 ученика – на 688 больше, чем в году минувшем. В городском бюджете на это предусмотрено почти 45 миллионов леев.

Кишиневский примар также отметил, что месячная стоимость питания на одного ребенка выросла примерно на 100 леев.

"Было несправедливо, что завтрак стоил 13,65 леев, а обед - 9,35 леев. Детское меню должно быть здоровым, но не скудным", – утверждает Чебан.

По его словам, в этом году обед в учебных заведениях полностью оплачивается из муниципального бюджета, причем в случае некоторых категорий детей его стоимость увеличена на пять леев.

Рабочая группа, которую создает примар, будет отвечать за то, чтобы ученики в городе неукоснительно получали питание в полагающемся качестве и количестве.

"Я лично уволю тех, кто экономит на детях! Я жду в этом вопросе поддержки советников", – заявил Чебан.

Градоначальник также призвал муниципальных советников не заниматься политикой и "вносить свой вклад в улучшение действующей системы".

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Теги:
примэрия Кишинева, дети


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