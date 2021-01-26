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Дети за обедом, тематическое фото

В Кишиневе запущен мониторинг питания в детских садах

© Sputnik / Konstantin Chalabov
В Молдове
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Тема:
События Кишинева (175)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210126/33380752/v-chisinau-zapuschen-monitoring-pitaniya-v-detskikh-sadakh.html

Столичные власти намерены создать для всех дошкольников города особое меню за счет поставок продуктов, идентичных по качеству, происхождению и цене.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Главное управление образования, молодежи и спорта кишиневской мэрии начало мониторинг системы организации питания в детских садах города.

Сообщается, что главная цель мероприятия – централизация государственных закупок продуктов питания для дошкольных учреждений. Управление намерено повысить эффективность процесса поставок питания в детские сады, оптимизировать расход средств и в конечном итоге создать для маленьких кишиневцев особое меню.

Школьник во время дистанционного обучения дома.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Как утверждают в Главном управлении образования, после реализации мер по мониторингу будет определена оптимальная модель организации детского питания в дошкольных учреждениях. Предполагается, что во все столичные детские сады будут доставляться продукты абсолютно идентичные по качеству, происхождению и цене.

Напомним, ранее примар столицы Ион Чебан объявил, что станет лично увольнять городских чиновников, "которые экономят на детях". А также призвал муниципальных советников не заниматься политикой и "вносить свой вклад в улучшение действующей системы".   

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Тема:
События Кишинева (175)

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