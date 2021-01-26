Блокадников Молдовы ждут на конференции, посвященной освобождению Ленинграда

К участию приглашены ветераны Великой Отечественной войны – участники обороны Ленинграда и жители блокадного города, проживающие за рубежом, сообщает Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Телеконференция состоится в четверг и включит в себя прямую видеосвязь между Санкт-Петербургом и общественными организациями, объединяющими жителей блокадного Ленинграда, проживающих за пределами России.

Сначала к участникам обратится губернатор Санкт-Петербурга Олег Беглов, затем их ждет просмотр концерта петербургских артистов, выступлений самих ветеранов, показ записи возложения венков от их имени к подножию монумента "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище и к монументам, посвященным защитникам Ленинграда, а также обсуждение актуальных вопросов и проблем ветеранов.

Мероприятие пройдет в рамках реализации правительством Санкт-Петербурга государственной политики Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом.

"В преддверии 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга осуществляется подготовка дистанционных памятных мероприятий для ветеранов Великой Отечественной войны – участников обороны и жителей блокадного Ленинграда, проживающих за рубежом, приуроченных к указанной дате", – сообщается на официальном сайте РЦНК в Кишиневе.

По последним данным, желание принять участие в телеконференции выразили уже более 100 человек из 25 стран.

Начало телеконференции запланировано на 28 января 2021 года в 12.00 по московскому времени. Она будет проводиться на площадке Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.

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