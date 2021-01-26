Действия партий, поддерживающих Санду, способны загнать страну в тупик

Вслед за отставкой кабинета Иона Кику Молдову накрыл политический кризис, едва ли не самый острый в постсоветской истории страны. Республика нуждается в правительстве национального согласия, считают эксперты и политики, комментирующие ситуацию для Sputnik Молдова.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В республике нет полноценного правительства, а законодательный орган нынче гадает о своей дальнейшей судьбе. И все это на фоне пока никуда не исчезнувшей пандемии и традиционных молдавских экономических неурядиц.

Правовой нигилизм – вещь страшная

"Другое дело, что у недавно избранного президента Молдовы появился ряд желаний, – говорит Крылов в интервью Sputnik Молдова. – И главное из них касается досрочных парламентских выборов. То есть главой государства полностью игнорируется действующая Конституция РМ, не только ее буква, но и дух".

Впрочем, мнение о сложившейся в Молдове некой "чрезвычайной политической ситуации" разделяют далеко не все. Так, например, известный политолог Валентин Крылов полагает, что если и говорить сегодня о кризисе, то лишь как об искусственно созданном. Молдова, напоминает он, по-прежнему никакая не "полупрезидентская", а самая что ни на есть парламентская республика. И законодательный орган в стране сейчас вполне работоспособен.

При этом, признает эксперт, когда в республике нет полномочного правительства, а у временного – поддержки со стороны устойчивого парламентского большинства, страна должным образом управляться не может. Сегодня в Молдове сложилась именно такая ситуация, которая к тому же с каждым днем усугубляется.

Президент Санду, утверждает Крылов, отчего-то не понимает, что она обязана выдвинуть кандидатуру премьер-министра не для того, чтобы ее немедленно провалить, а с целью формирования полноценной исполнительной власти.

"К сожалению, сегодня приходится констатировать наличие в нашей стране серьезного правового нигилизма. А это вещь страшная. Это когда некто считает, что может на своем посту откровенно игнорировать действующее законодательство ", – говорит Крылов.

По его мнению, даже та часть молдавских парламентариев, которая высказалась за досрочные выборы, отнюдь не горит желанием проводить их немедленно.

Политолог убежден, что если "читать Конституцию правильно", то пока президент не выдвигает кандидатуру нового премьера, а законодательный орган при этом работает в штатном режиме, нынешняя ситуация может длиться вплоть до даты очередных парламентских выборов.

"Но этого, естественно, не будет. В конце концов, так называемые партнеры по развитию (коллективный Запад) должны будут указать госпоже Санду, что Конституцию полагается соблюдать, а кандидатура премьер-министра должна быть выдвинута", – утверждает Крылов.

Как одна ветвь власти парализует деятельность всей страны

Среди тех, кто не склонен применять словосочетание "политический кризис" к текущему статус-кво в Молдове – бывший столичный мэр, экс-глава Счетной палаты Серафим Урекян.

Старожил отечественной политики недоумевает: в стране действуют три ветви власти, некие изменения произошли только в одной из них, почему же это событие должно парализовать деятельность всего государства?

"Молдова – парламентская республика и парламент в стране нормально функционирует. Идти на досрочные выборы, имея действующий парламент – глупо и недальновидно. Тем более, когда все социологические исследования показывают, что расклад в законодательном органе принципиально не поменяется и после досрочных", – утверждает политик.

Он указывает на правило, которое неукоснительно действует во всех европейских странах, где фракция, располагающая большинством голосов в парламенте, на практике и формирует правительство.

В Молдове, по его мнению, ПСРМ, обладающей 37 голосами в действующем парламенте, следует искать союзников, формировать большинство, звать президента Санду на консультации с фракциями и предлагать ей реальную кандидатуру премьера, которую глава государства потом могла бы официально выдвинуть. "Если партии, поддерживающие Майю Санду и приведшие ее к власти, не остепенятся, не отрезвеют, они вполне способны загнать страну в такой тупик, из которого попросту может не оказаться выхода. Потому что туристические поездки и демонстрация мод за рубежом – это не то, что нужно расколотому обществу Молдовы, где к тому же люди каждый день продолжают умирать от ковида" – говорит Урекян.

Решение, лежащее под ногами

Бывший посол Молдовы в ОНН и Совете Европы Алексей Тулбуре полагает, что президент после последних решений КС, похоже, отказалась от идеи "не-выдвижения" кандидатуры премьера для того, чтобы в определенный момент после не-избрания нового правительства потребовать роспуска парламента. Конституционный суд ясно заявил, что такой возможности у президента нет.

"Скажите, а как будет выглядеть президент, который предложит в премьеры так называемую "непроходную" фигуру? Думаю, плохо будет выглядеть, и уже никогда не отмоется от этого, какими бы благими намерениями не прикрывала бы глава государства свои действия", – пишет Тулбуре на своей странице в социальной сети.

С этого момента, считает он, Санду станет президентом, выдвинувшим на пост премьера токсичную фигуру. Это политическая ошибка, а те, кто это советует главе государства, – провокаторы, утверждает Тулбуре.

"В этом контексте становится ясным, что у президента, похоже, есть только один вариант. Она должна предложить на пост премьера сильную фигуру, своего соратника. Того, кого она по-настоящему хочет видеть во главе правительства. Человека, который составит сильный кабинет министров, способный выйти перед парламентом и обществом с программой. Это будет шаг сильного и уверенного в себе политика", – уверен Алексей Тулбуре.

В сущности, разрешение нынешнего то ли существующего, то ли нет политического кризиса фактически "лежит под ногами". Чтобы "поднять его с земли" молдавским политикам нужно всего лишь сесть за стол переговоров.

Впрочем, как показывает практика, подобная задача не всегда оказывается им по силам.

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