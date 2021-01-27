Полиция проверила автомобили кишиневских служб такси

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Сотрудниками госавтоинспекции столичного Управления полиции совместно с Национальным агентством автомобильного транспорта и Государственной налоговой службой проведены проверки действующих в Кишиневе автомобилей служб такси.
Как сообщают в Управлении, мероприятие было организовано с целью предотвращения аварийных ситуаций на дорогах города. А также для повышения сознательности водителей и администрации служб такси в вопросах технического состояния автомобилей и мер борьбы с эпидемией коронавируса.
Всего в нескольких секторах Кишинева было проверено 125 машин, принадлежащих таксомоторным службам.
В отношении двух десятков водителей такси составлены протоколы и наложены штрафы на общую сумму 11900 леев. Кроме того, администрация одной из таксомоторных служб оштрафована на 3000 леев по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств".
Помимо этого, в ходе проверки были обнаружены пять автомобилей, не прошедших положенного технического осмотра.
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