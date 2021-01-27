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Полицейская мигалка

Полиция проверила автомобили кишиневских служб такси

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Тема:
События Кишинева (176)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210127/33393192/Politsiya-proverila-avtomobili-kishinevskikh-sluzhb-taksi.html

Целый ряд нарушений в эксплуатации транспортных средств таксомоторных служб столицы был выявлен в ходе специальных мероприятий государственной автоинспекции.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Сотрудниками госавтоинспекции столичного Управления полиции совместно с Национальным агентством автомобильного транспорта и Государственной налоговой службой проведены проверки действующих в Кишиневе автомобилей служб такси.

Как сообщают в Управлении, мероприятие было организовано с целью предотвращения аварийных ситуаций на дорогах города. А также для повышения сознательности водителей и администрации служб такси в вопросах технического состояния автомобилей и мер борьбы с эпидемией коронавируса.

Всего в нескольких секторах Кишинева было проверено 125 машин, принадлежащих таксомоторным службам.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
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По результатам проверок был выявлен целый ряд нарушений. Среди которых: технические неисправности в тормозных системах, рулевых механизмах, осветительных и сигнальных устройствах автомобилей, эксплуатация переоборудованных транспортных средств без соответствующего разрешения, нарушения правил государственной регистрации автомобилей, наличие нестандартных регистрационных номеров.

В отношении двух десятков водителей такси составлены протоколы и наложены штрафы на общую сумму 11900 леев. Кроме того, администрация одной из таксомоторных служб оштрафована на 3000 леев по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств".

Помимо этого, в ходе проверки были обнаружены пять автомобилей, не прошедших положенного технического осмотра.  

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Тема:
События Кишинева (176)

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Теги:
полиция Кишинева, такси


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