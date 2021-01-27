Полиция проверила автомобили кишиневских служб такси

Целый ряд нарушений в эксплуатации транспортных средств таксомоторных служб столицы был выявлен в ходе специальных мероприятий государственной автоинспекции.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Сотрудниками госавтоинспекции столичного Управления полиции совместно с Национальным агентством автомобильного транспорта и Государственной налоговой службой проведены проверки действующих в Кишиневе автомобилей служб такси.

Как сообщают в Управлении, мероприятие было организовано с целью предотвращения аварийных ситуаций на дорогах города. А также для повышения сознательности водителей и администрации служб такси в вопросах технического состояния автомобилей и мер борьбы с эпидемией коронавируса.

Всего в нескольких секторах Кишинева было проверено 125 машин, принадлежащих таксомоторным службам.

В отношении двух десятков водителей такси составлены протоколы и наложены штрафы на общую сумму 11900 леев. Кроме того, администрация одной из таксомоторных служб оштрафована на 3000 леев по статье "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств".

По результатам проверок был выявлен целый ряд нарушений. Среди которых: технические неисправности в тормозных системах, рулевых механизмах, осветительных и сигнальных устройствах автомобилей, эксплуатация переоборудованных транспортных средств без соответствующего разрешения, нарушения правил государственной регистрации автомобилей, наличие нестандартных регистрационных номеров.

Помимо этого, в ходе проверки были обнаружены пять автомобилей, не прошедших положенного технического осмотра.

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