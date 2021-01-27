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Встреча Игоря Додона и Томаса-Майера Хартинга

Додон: считаю интеграцию страны одной из первостепенных задач

© Photo : Facebook / Dodon Igor
В Молдове
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Тема:
Приднестровское урегулирование (314)
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Sputnik Молдова
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Общаясь с представляющим ОБСЕ австрийским дипломатом, экс-президент заявил, что в обновленной программе ПСРМ будет указано на необходимость достижения устойчивого политического урегулирования приднестровского конфликта.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Глава Партии социалистов Молдовы Игорь Додон встретился со специальным представителем действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию, австрийским дипломатом Томасом Майером-Хартингом, который в эти дни находится в Республике Молдова с рабочим визитом.

"Провели обмен мнениями по вопросам, касающимся внутриполитической ситуации в нашей стране и перспектив урегулирования приднестровского конфликта", – заявил Додон.

Река Днестр.
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Додон: Молдова предложит свой план урегулирования приднестровского конфликта
По словам экс-президента РМ, он обратил внимание Майера-Хартинга на то, что нынешний политический расклад в стране "не дает больших возможностей для субстантивного диалога по приднестровскому вопросу".

"Вместе с тем, была подчеркнута важность нахождения широкого консенсуса и среди ведущих политических сил страны, и между основными внешнеполитическими партнерами Молдовы", – сообщил Игорь Додон.

Он добавил, что Партия социалистов в своей обновленной политической программе, которая скоро будет обнародована, укажет на необходимость достижения устойчивого политического урегулирования приднестровского конфликта, поскольку считает реинтеграцию страны одной из своих первостепенных задач.

Напомним, спецпредставитель председателя ОБСЕ Майер-Хартинг в ходе нынешнего визита уже провел встречу с президентом Майей Санду и в ближайшие часы должен встретиться с приднестровским лидером Вадимом Красносельским, политическим представителем в переговорном процессе от Приднестровья Виталием Игнатьевым, а также с постоянными послами посредников и наблюдателей переговорного формата "5+2".

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Тема:
Приднестровское урегулирование (314)

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Теги:
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