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Наталья Гаврилица

Эксперт: парламент скорее всего отклонит кандидатуру Гаврилицы

© Photo : Facebook / Артур Ефремов
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210127/33402393/ekspert-parlament-skoree-vsego-otklonit-kandidaturu-gavrilitsy.html

После известного решения Конституционного суда РМ президент Санду была вынуждена предложить, наконец, парламентариям своего кандидата в премьеры. Однако не факт, что она получит одобрение депутатов, по крайней мере, с первой попытки.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В качестве претендента на должность нового премьер-министра страны глава государства предложила Наталью Гаврилицу – экс-министра в правительстве Санду образца 2019 года.

"Думаю, прежде чем предложить сегодня кандидатуру Гаврилицы, президент Санду обращалась с предложением выдвинуться на пост премьера многим известным людям, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Корнелий Чуря. – И, видимо, отовсюду получила отказ. То есть в этой ситуации президент могла положиться только на самых близких к ней людей. Этим и объясняется ее нынешний выбор".

По мнению политолога, изначально Майя Санду активно искала варианты для того, чтобы довести ситуацию до досрочных парламентских выборов, но была вынуждена в итоге идти по пути, обозначенному Конституционным судом Молдовы.

"Пока непонятно, как поведут себя представленные в парламенте политические партии. До сих пор, насколько могу судить, у них не было общего решения, принимать ли кандидатуру Санду, если такое предложение от президента все же поступит", – считает Чуря.

Корнелиу Чуря.
© Sputnik / Rodion Proca
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Впрочем, полагает эксперт, по крайней мере, с первого раза кандидатура Гаврилицы будет парламентариями отклонена. Другой вопрос – захотят ли депутаты все же довести ситуацию до роспуска парламента, отринув предложенную президентом кандидатуру и во второй раз. Конституция, напоминает Чуря, не запрещает выдвигать одного и того же кандидата в премьеры дважды.

"Идея досрочных парламентских выборов кажется мне совершенно неубедительной, поскольку никаких кардинальных изменений расклада в законодательном органе по их окончании ждать не приходится. Полагаю, парламентские фракции сейчас серьезно задумаются, стоит ли им идти на такой вариант. Тем более, что некоторые партии, представленные в нынешнем парламенте, в следующий состав высшего законодательного органа гарантированно не попадают", – считает Чуря.

При этом политолог убежден, что в текущей ситуации сохраняется равная вероятность создания в законодательном органе как условно левого, так и правого парламентского большинства.

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Теги:
досрочные выборы, парламент, Майя Санду


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