Пока все спали: кандидаты в ЕСПЧ, обстановка после снегопада, пожар и ситуация с COVID

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Комиссия по отбору кандидатов на пост судьи в Европейском суде по правам человека на основе конкурса отобрала трех претендентов. Об этом сообщил и.о. министра юстиции Фадей Нагачевский на своей странице в Facebook.

"Правительству предлагаются на утверждение первые три кандидата, набравшие больше всего баллов в рамках конкурса. Это Диана Скобиоалэ (99,7 пункта), Владимир Гросу (97,4 пункта) и Николае Ешану (93,7 пункта)", - написал Нагачевский.

Ситуация на трассах после снегопада

В Генинспекторате полиции в четверг утром сообщили, что патрульные экипажи сопровождают спецтехнику, которая занимается расчисткой трасс после снегопадов, обрушившихся на Молдову.

Из-за непогоды оказались заблокированы сразу несколько трасс:

М-3 - Вулканешты - Слобозия Маре, Кагульский район;

Местная трасса в селе Чешмикиой - Этулия, Вулканештский район;

R-35 - населенный пункт Вишневка, Кантемирский район;

R-35 - Комрат - Басарабяска;

М-3 - село Бурлачены.

В молдавской столице для борьбы с последствиями снегопада был создан антикризисный штаб.

Пожар в Кишиневе

Пожар произошел в молдавской столице на улице Отоваска. В связи с этим было ограничено движение на улице Подул Ыналт.

"Патрульные регулируют трафик, направляя водителей в объезд участка и оказывают помощь пожарным. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении Генинспектората полиции.

Ситуация с коронавирусом

Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 100,8 миллиона.

К 8.30 по кишиневскому времени число случаев заражения COVID-19 в мире составляло 100 миллионов 866 тысяч 32. Из них 55 миллионов 890 тысячи 582 человека выздоровели, 2 миллиона 174 тысячи 129 скончались.

На первой строчке по числу инфицированных остаются США (25 миллионов 598 тысяч 61). Следом идут Индия (10 миллионов 701 тысяча 193) и Бразилия (8 миллионов 996 тысяч 876).

В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Россия (3 миллиона 733 тысячи 692), Великобритания (3 миллиона 725 тысяч 637), Франция (3 миллиона 165 тысяч 449), Испания (2 миллиона 670 тысяч 102), Италия (2 миллиона 501 тысяча 147), Турция (2 миллиона 449 тысяч 839) и Германия (2 миллиона 179 тысяч 679).

На Украине, согласно предоставленным данным, всего было выявлено 1 миллион 241 тысяча 863 случая заражения, в Румынии - 718 тысяч 612, в Молдове - 157 тысяч 626.

Столкновения в Триполи

Число пострадавших в ходе столкновений между демонстрантами и силовиками в ливанском городе Триполи достигло 226, сообщает ливанское агентство NNA со ссылкой на данные ливанского Красного Креста и Службы скорой и чрезвычайной помощи.

По данным Красного Креста, 35 человек были доставлены в больницы, 67 была оказана помощь на месте. В свою очередь, бригады Службы скорой помощи и чрезвычайной помощи сообщили, что 31 человек был госпитализирован, 93 получили медицинскую помощь на месте, сообщает РИА Новости.

Беспорядки и столкновения между демонстрантами и полицией продолжаются в Триполи третий день. Вышедшие на улицы граждане требуют принять меры для улучшения условий жизни и отмены комендантского часа, введенного из-за новой вспышки коронавируса. Участники акций обвиняют власти в бездействии и голоде малообеспеченных семей.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova