Ответственность социалистов и тактические ошибки Санду

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Парадоксальным образом факт выдвижения президентом Молдовы Санду кандидатуры в премьер-министры вызвал среди членов ее партии "Действие и солидарность" и в стане прочих молдавских правых реакцию, сильно напоминающую когнитивный диссонанс.
Судьбу премьера может решить ПСРМ
Непредвзятых же наблюдателей сейчас занимают лишь два вопроса. Во-первых, готова ли президент Санду идти всерьез и до конца в своем стремлении сформировать новое правительство вокруг фигуры Гаврилицы? Во-вторых, проголосует ли за предложенную кандидатуру парламент, в котором по-прежнему первую скрипку играет фракция ПСРМ?
"Наталья Гаврилица – одна из лучших кандидатур, которую можно было предложить в нынешних условиях, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Валентин Крылов. – У меня совершенно не складывается впечатление, что ее выдвижением Майя Санду пыталась провалить процедуру голосования в парламенте".
Ну а реакция PAS вызывает у него искреннее недоумение:
"Партия, в которой Санду еще вчера председательствовала желает усугубления политического кризиса в стране? Или в PAS уверенны, что легко выиграют досрочные парламентские выборы, поскольку, как и на президентских, "все схвачено" в диаспоре и коллективный Запад поможет?"
Крылов считает, что ответственность за судьбу кандидата в премьеры ляжет на фракцию ПСРМ, располагающую в парламенте 37 голосами и пока способную найти необходимое количество союзников по любому вопросу. И, видимо, Гаврилица скорее сможет рассчитывает на положительное для себя решение, если Санду согласится предложить социалистам хотя бы пару кресел в новом правительстве, считает политолог.
"Не думаю, что в нынешних условиях можно говорить о некоем правительстве национального согласия, но у Гаврилицы есть реальный шанс быть избранной, а у республики – какое-то время прожить без политических потрясений", – считает Крылов.
Не каприз и не конъюнктура
Впрочем, экс-посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре категорически не согласен тем, что в новом правительстве социалистам достанутся какие-либо посты.
"Санду не станет вести ПСРМ никаких переговоров просто потому, что в данной ситуации предмета для них нет. Социалистам придется самим просчитывать, что им сейчас выгоднее – поддержать предложенную кандидатуру и правительство или идти на досрочные выборы", – говорит Тулбуре.
Он полагает, что Санду искренне надеется сформировать полноценное дееспособное правительство. Однако сомневается, что, будучи сформированным, оно сможет продержаться хоть сколько-нибудь долго рядом с действующим парламентом. Но его состав, по мнению Тулбуре, останется прежним, когда и если Санду станет формировать кабинет после досрочных выборов.
"Досрочные выборы – это не чей-то каприз, и даже не политическая конъюнктура, это возвращение к легитимности законодательной власти в Молдове. Нынешний парламент является во многом прямым наследием правления Плахотнюка, Лянкэ, Гимпу", – утверждает Тулбуре.
Слишком много скандалов и ошибок
Политический аналитик Игорь Волницкий также полагает, что даже в случае появления в Молдове нового правительства перспектива досрочных парламентских выборов, если и откладывается, то совсем ненадолго.
"Думаю, в парламенте есть не менее полусотни депутатов, представляющих разные партии, которые не прочь понаблюдать за тем, как Майя Санду, имея собственное правительство управляется с делами в стране. Ситуация в Молдове крайне сложная, и не исключено, что Санду и выдвинутый ею кабинет в считанные месяцы продемонстрируют населению республики и международному сообществу, что президент и ее команда не столь уж компетентны в управлении государством", – говорит Волницкий.
Эксперт считает, что после этого на досрочные парламентские выборы оппоненты Санду, у которой неминуемо "просядет" рейтинг, пойдут уже против заметно более слабого противника.
По утверждению Волницкого, даже сейчас, после месячного нахождения в должности главы государства, Санду начинает терять ту действительно впечатляющую поддержку, которую получила в ходе минувшей президентской кампании. Слишком много скандалов уже связано с членами ее команды, считает Волницкий, слишком много тактических ошибок допущено самой Санду.
"Сыграет свою негативную роль и тот факт, что Майя Санду демонстративно отказывалась брать на себя ответственность в такой сложный для страны период, хотя сама же и ратовала за отставку правительства Кику", – сказал Волницкий.
При этом аналитик не сомневается, что состав следующего парламента – для населения Молдовы, для будущего страны – будет гораздо хуже, чем нынешний:
"Потому что, если верить результатам некоторых социологических исследований, в будущий парламент пробьется гораздо большего криминального элемента...".
Ну а политический эксперт Виктор Жосу находит в сложившейся сегодня ситуации почти комичную сторону.
"Вот будет незадача для Майи Санду и ее партии, придумавших этот фарс, если парламент назло им возьмет и утвердит правительство Гаврилицы. В итоге Молдова получит правительство от PAS, за которое не голосовала сама парламентская фракция РAS. Специально не изучал вопрос, но не удивлюсь, если это станет абсолютной премьерой в истории мирового парламентаризма", – пишет Жосу на своей странице в социальной сети.
И лишь непонятно, какими "аплодисментами" встретит эту премьеру молдавский народ, уставший и от пандемии, и от экономических неурядиц, и от политических игр.
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