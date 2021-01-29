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Фармацевт в аптеке

Молдова: государство полностью покроет расходы на лечение от COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (457)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210129/33427567/moldova-gosudarstvo-polnostyu-pokroet-raskhody-na-lechenie-ot-covid-19.html

При этом в данном случае не имеет значения, располагает больной коронавирусом медицинской страховкой или нет.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. 

Ассортимент лекарственных препаратов. Архивное фото
© Sputnik / Алексей Панов
Повысились ли в Молдове цены на медикаменты для лечения от коронавируса
Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы еще раз подтвердило, что пациентам с диагнозом COVID-19 государство покрывает расходы на лечение вне зависимости от страхового статуса больного. Сообщается, что решение было принято в ответ на многочисленные жалобы граждан на дороговизну антиковидных медикаментов.

Ведомство уточняет, что препараты для лечения коронавируса включены в список компенсируемых до момента, когда в Молдове будет объявлено об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19.

Все уведомления от пациентов о дополнительных расходах на лечение от коронавируса будут рассматриваться специальной комиссией с привлечением представителей Национальной медицинской страховой компании, отмечает Минздрав.

Кроме того, ведомство по охране здоровья предупреждает руководителей молдавских медицинских учреждений об обязательности постоянного контроля наличия в больницах всех необходимых лекарственных средств в соответствии с положениями национальных клинических протоколов.

При этом Минздрав напоминает, что список компенсируемых лекарств из фондов обязательного медицинского страхования недавно был расширен за счет наименований медикаментов, применяемых для лечения десяти заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, эндокринных и психических.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (457)

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Теги:
коронавирус, медикаменты


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