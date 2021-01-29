Молдова: государство полностью покроет расходы на лечение от COVID-19

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik.
Ведомство уточняет, что препараты для лечения коронавируса включены в список компенсируемых до момента, когда в Молдове будет объявлено об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19.
Все уведомления от пациентов о дополнительных расходах на лечение от коронавируса будут рассматриваться специальной комиссией с привлечением представителей Национальной медицинской страховой компании, отмечает Минздрав.
Кроме того, ведомство по охране здоровья предупреждает руководителей молдавских медицинских учреждений об обязательности постоянного контроля наличия в больницах всех необходимых лекарственных средств в соответствии с положениями национальных клинических протоколов.
При этом Минздрав напоминает, что список компенсируемых лекарств из фондов обязательного медицинского страхования недавно был расширен за счет наименований медикаментов, применяемых для лечения десяти заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, эндокринных и психических.
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