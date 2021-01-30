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Наталья Гордиенко

Гордиенко: блеснем на "Евровидении" ярким лучом после сложного 2020 года

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210130/33428027/gordienko-blesnem-na-eurovision-yarkim-luchom-posle-slozhnogo-2020-goda.html

После творческого простоя в течение ковидного 2020 года, известная молдавская певица полна решимости "прогреметь" в мае на популярном европейском песенном конкурсе.

Снимающая в Киеве свой новый клип Наталья Гордиенко нашла время для того, чтобы дать эксклюзивное интервью Sputnik Молдова.

– Наталья, когда вы узнали, что едете на "Евровидение-2021"?

– Официально об этом было объявлено на днях руководством телеканала TRM. Не скрою, такое решение было ожидаемым.

В 2020 году я выиграла национальный отбор на "Евровидение" и должна была представлять Молдову в финале конкурса в Роттердаме. Мы подготовили отличную песню Prison ("Заточение") о глубоко внутренних переживаниях человека, композицию поддержало и жюри, и зрительское голосование. Но, как вы знаете, в связи с пандемией коронавируса финальная часть конкурса была отменена.

Вопрос о том, кто в нынешнем году поедет на "Евровидение", его организаторы оставили на усмотрение национальных вещателей каждой из стран-участниц, предоставив при этом возможность сделать выбор: или отправить исполнителя, которому из-за форс-мажорных обстоятельств не повезло в прошлом году, или провести новый отбор. Большинство стран, и Молдова в их числе, предпочли выдвинуть на "Евровидение-2021" прошлогоднего национального победителя. И это, по-моему, логично – артист серьезно готовился, были потрачены нервы, время, деньги...

Концерт Натальи Гордиенко.
© Sputnik / Yana Zaharova
Наталья Гордиенко едет на Евровидение-2021

Словом, большое спасибо руководству Национального телевидения Молдовы за то, что оно не утратило доверия к нашей команде.

– Частью которой по-прежнему является Филипп Киркоров?

– Филипп Бедросович Киркоров продюсирует весь проект, связанный с конкурсом "Евровидение". Плюс его замечательная команда Dream Team – композитор Димитрис Контопулос, продюсер Илиас Кокотос, а также потрясающий, известный всей Европе хореограф, постановщик номеров Фокас Евангелинос.

Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров
© Photo : Facebook / Natalia Gordienko
Наталья Гордиенко и Филипп Киркоров

Филипп Бедросович принимает в проекте максимальное, непосредственное участие. По всем вопросам мы с ним постоянно контактируем – и вживую, и онлайн, хотя он тоже очень занятой человек. Подготовка к "Евровидению" сейчас находится в самой активной фазе, и Филипп Киркоров щедро вкладывает в проект свою душу, знания, опыт и время.

В целом у нас очень профессиональная команда, которая уже не единожды брала призовые места на "Евровидении" и к сегодняшнему дню накопила огромный опыт в подготовке артистов.

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Публикация от Gordienko Natalia (@natalitsa)

Буквально на днях мы большим международным составом снимали в Киеве клип на новую композицию. В этом году на конкурс нужно представить абсолютно новый трек с оригинальным звучанием.

– То есть прошлогоднюю Prison придется сменить?

– Да, конечно. По регламенту "Евровидения" песня должна быть совершенно новой.

– Мы можем сейчас озвучить хотя бы ее название?

– Простите, нет. Название и сама композиция будет представлена в марте, когда пройдет презентация всего проекта.

– Но песня, видимо, про любовь?

– Вся наша жизнь – про любовь. Я считаю, что каждая песня должна быть пропитана этим чувством. Могу сказать, что это очень яркая, зажигательная, сладкая, кокетливая музыкальная композиция, которая, я уверена, блеснет ярким лучом солнца после серого, мрачного и сложного 2020 года.

Наталья Гордиенко
© Sputnik / Yana Zaharova
Наталья Гордиенко

И хотя сюжет песни я сейчас не могу разглашать, но уже очень скоро мы раскроем все детали. В мае на конкурсе зрителей ждет красивый, выполненный на самом высоком уровне продукт, с которым, я не сомневаюсь, мы достойно представим Молдову.

– Вы уже знаете, в каком формате будет проходить "Евровидение-2021"?

– Нет, это пока неизвестно. Думаю, центральный организационный комитет еще сам пока не определился с форматом, все станет окончательно понятно только в апреле.

Новый логотип Евровидение-2020
NPO / eurovision.tv
"Евровидение-2021": есть четыре варианта проведения конкурса
В этом году совершенно другой подход во всем, что связано с "Евровидением". И мы это ощущаем на себе, готовясь к конкурсу в ситуации, когда по-прежнему закрыты границы и приходится придумывать что-то новое, креативное, дабы публика все же узнала о тебе как артисте, о песне, о стране, которую ты представляешь.

– Если предположить, что в этом году конкурс в Роттердаме пройдет в традиционном формате, у вас будет живой аккомпанемент или "минус"?

– Тут у артиста никакого выбора нет. Уже давно на "Евровидении" жесткое условие: музыка "минус", максимум шесть человек на сцене, исполнитель и бэк-вокал – вживую.

– Наталья, скажите два слова о том, как вы провели – творчески, конечно – ковидный 2020-й?

– Безусловно, это был самый тяжелый год абсолютно для всех артистов. И, к сожалению, складывается ощущение, что в нашей стране сфера культуры совершенно не интересует государство и отправлена куда-то на задворки. Все это в полной мере касается певцов и музыкантов...

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Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Понятно, что апрель-май я, как все, сидела на карантине дома. Потом активно работала как ведущая в одном из телевизионных проектов, в котором участвовала несколько лет подряд и из которого ушла совсем недавно – ввиду необходимости сосредоточить все усилия на подготовку к "Евровидению".

А еще в прошлом году я сделала то, о чем мечтала с самого момента рождения моего сына, – выпустила песню In Ochii Tai и клип на нее. Это очень автобиографичный проект, не побоюсь этого слова, беспрецедентный для Молдовы. С режиссером Романом Бурлакой мы снимали три дня, и в итоге получилось этакое мини-кино.

Была и некоторая студийная работа, которая была проделана с надеждой, что она "выстрелит" сразу после того, как все мы сможем вернуться к нормальной, привычной жизни.

– Живые выступления?

– Их было считаное количество с минимальным присутствием зрителей. Одно выступление прошло в Национальном дворце в сборном концерте при опять-таки полупустом зале. Было, конечно, долгожданно, трепетно, эмоционально, но в то же время и до слез больно.

Играет симфонический оркестр Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе состоялся концерт в поддержку коллектива Национальной филармонии

– А в режиме онлайн выступать не пробовали?

– У меня было несколько подобных выступлений, и даже довольно успешных. Но я убедилась, что такой формат никогда не сможет заменить живого зрителя, живые эмоции.

Да, это реалии сегодняшнего мира, под них приходится подстраиваться. Но всему этому бесконечно далеко до настоящего живого концерта.

– Не страшно, что по ходу вынужденного простоя могло что-то безвозвратно потеряться из артистического арсенала?

– Нет! Мне кажется, что все наоборот, и когда пойдут наконец концерты для больших аудиторий, у меня внутри произойдет такой взрыв эмоций, такая пойдет энергетика и что-то действительно прекрасное, что приходилось так долго сдерживать.

  • Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Гостями концерта Натальи Гордиенко в день ее рождения стала группа SunStroke Project
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    © Sputnik / Yana Zaharova
  • Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    Концерт Натальи Гордиенко в День рождения
    © Sputnik / Yana Zaharova
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© Sputnik / Yana Zaharova
Концерт Натальи Гордиенко в День рождения

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Теги:
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