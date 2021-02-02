Чебан: "рекламная мафия" пытается запугать мэрию Кишинева

Столичный градоначальник утверждает, что громче всех его критикуют те, у кого есть собственные интересы в рекламном бизнесе.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Кишиневский примар рассказал, что некоторые бизнесмены, заинтересованные в обильном размещении наружной рекламы в столице, пытаются оказывать давление на примэрию и на него лично.

Об этом градоначальник сообщил в ходе пресс-конференции, отвечая на обвинения со стороны советников от фракции PAS в намерении отдать всю сферу наружной рекламы в монополию одной из компаний.

"Кишинев выглядит лучше без сотен огромных панно, город наконец-то стало видно. Так думают горожане, но некоторые мунсоветники, у которых свои интересы в этой сфере, считают по-другому. Что касается якобы предоставляемых мной преференций той или иной компании, заявляю: пока я являюсь примаром, я не позволю компании Epamedia либо какой-то другой монополизировать рынок рекламы в Кишиневе, – заявил Чебан.

Он также отметил, что у тех, кто сегодня чаще всех говорит о нарушениях, "есть свои, родственные интересы в рекламном бизнесе".

Столичный примар отметил: регламент по рекламным панно был представлен в декабре 2019 года и с того момента очень широко обсуждался и с представителями рекламных компаний, и с гражданским обществом.

"Меня критикуют за снос киосков и рекламных панно, критикуют за конфликт c ABS Recycling и за многое другое. Но за всей этой критикой и обвинениями стоят бизнесмены, а за моей спиной стоят жители Кишинева, и для меня приоритет – их интересы", – утверждает Чебан.

Столичный примар не сомневается, что в ближайшее время количество обвинений в его адрес лишь возрастет, поскольку "не за горами предвыборная лихорадка".

"Цель этих "критиков" – создавать помехи, тратить наше с вами время, которое мы можем использовать на другие, действительно важные дела. Рекламная мафия сегодня в отчаянии, они грозят протестами, подают на меня в суд. Что ж, у них есть полное право действовать в рамках закона, я не против – будем судиться", – говорит кишиневский градоначальник.

Напомним, в декабре прошлого года Ион Чебан настаивал на принятии регламента об уличной рекламе, чтобы в этой сфере был наведен полный порядок.

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