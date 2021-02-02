Визит Санду в Париж - не то время, не то место

Поездка главы молдавского государства в столицу Франции была бы куда более логичной и продуктивной, если бы состоялась после разрешения в Молдове нынешнего тяжелейшего политического кризиса, полагают некоторые эксперты.

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Майя Санду третьего февраля отправляется с двухдневным официальным визитом в Париж, где встретится с президентом Эммануэлем Макроном и главой французского сената Жераром Ларше.

Две предыдущие зарубежные поездки молдавского президента - в Киев и Брюссель - многие в Молдове оценили как довольно формальные. И пока нет никаких оснований ожидать большей конкретики от ее визита во Францию. Более того, некоторые наблюдатели полагают, что Санду следовало бы отложить этот вояж хотя бы до того момента, когда в самой Молдове появится некая определенность.

"Безусловно, очень важно иметь хорошие отношения с крупными мировыми державами и международными организациями, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Волницкий. – Но, наверное, для поездки в Париж Майя Санду выбрала не самое удачное время. Пока в Молдове не будет ясности в отношении правительства, досрочных выборов – подобные визиты конкретных результатов не дадут".

Эксперт напомнил, что в Брюсселе молдавский президент не получила от европейских чиновников ничего более конкретного, чем просто заверения в неизменности поддержки Молдовы. И это, по его мнению, естественно – Евросоюз не станет даже обсуждать возможность финансовой помощи стране, пока не будет понятно, кто ею реально руководит.

"Возможно, госпоже президенту следовало бы сейчас сконцентрировать все свое внимание на политическом кризисе, с которым столкнулась Молдова. Эту проблему необходимо решить прежде всего, только после этого можно будет более или менее конкретно говорить с внешними партнерами", – считает Волницкий.

Ему, кроме того, представляется не совсем оправданным и географическое направление, выбранное молдавским президентом для своего третьего зарубежного визита. Локомотивом Европейского союза по-прежнему остается Германия, а Ангела Меркель – заметной фигурой в Европейской народной партии, в которой состоит и политформирование, до недавнего времени руководимое Майей Санду. Визит в Берлин, считает аналитик, сегодня был бы более логичным.

"Да, до начала пандемии господин Макрон пытался вернуть Франции ведущие позиции в Евросоюзе и даже запустить процесс его реформирования. Но к сегодняшнему дню эта активность угасла. Поэтому думаю, что визит Санду в Париж закончится лишь некими заявлениями о намерениях, и не более", – утверждает Игорь Волницкий.

С ним, впрочем, не вполне согласен политолог Корнелиу Чуря.

После прихода к власти Макрона и пробуксовки немецкого лидерства в ЕС, связанного в первую очередь с закатом политической карьеры Меркель, по мнению эксперта, мы регулярно наблюдаем попытки поднять престиж Франции за счет европейских институтов.

"Молдова была и пока еще остается в гораздо большей степени ориентированной на Берлин, который, в свою очередь, всегда был более активен в Молдове, нежели Париж. Но нынешний выбор европейской столицы для официального визита Санду говорит, возможно, о том, что эта ориентация меняется", – отметил Чуря.

В любом случает, полагает политолог, в Париже Майя Санду в лице президента Макрона будет говорить с одним из главных руководителей Европейского союза.

Кроме того, он не исключает что президентами Франции и Молдовы в Париже будут затронуты вопросы ведения французскими компаниями бизнеса в Молдове.

"Мне кажется, экономическая часть весьма интересна французской стороне. Если в ходе визита Санду и возникнет какая-то конкретика, то, скорее всего, на эту тему. Впрочем, далеко не факт, что о договоренностях станет известно широкой общественности – информация по функционированию французских компаний в Молдове всегда распространяется очень неохотно" – сообщил Чуря.

Однако экономический эксперт Михаил Пойсик не ожидает от визита Санду в Париж серьезных договоренностей в сфере бизнеса. По его мнению, эта поездка молдавского президента будет нести исключительно политический подтекст.

"Надо понимать, что Франция, будучи одной из передовых стран ЕС, очень далеко ушла от Молдовы в технологическом плане. Республика пока интересна французским инвесторами только в смысле открытия здесь производств из давальческого сырья. К сожалению, выпуск продукции на подобных предприятиях абсолютно не требует наличия интеллектуального потенциала", – уточнил Пойсик.

Он отметил, что, взглянув на весь молдавский экспорт в Евросоюз за прошлый год, мы обнаружим: не менее половины его составила именно продукция из давальческого сырья. То есть местному предприятию с дешевой, по меркам ЕС, рабочей силой предоставляют материалы, лекала, документацию для выполнения, по сути, примитивной работы. Хотя, конечно, и такая деятельность позволяет создать в Молдове некоторое количество рабочих мест.

"Кроме того, Молдова экспортирует в ЕС сырье – пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи. Но о том, чтобы поставлять в ту же Францию вино или сахар, конечно же, и речи быть не может", – сказал эксперт.

Зато, утверждает Михаил Пойсик, у Майи Санду будет отличная возможность познакомиться "с руководящими лицами Франции, которые смогут в будущем поддерживать Молдову на совещаниях в ЕС".

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