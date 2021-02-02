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Скорая помощь.

Статистика от Скорой помощи: свыше 14 тысяч вызовов за неделю

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Низкие температуры, проблемы с сердечно-сосудистой системой, а также дорожно-транспортные происшествия обеспечили в Молдове напряженной работой экипажи "неотложки".

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. В период резкого похолодания и снежной погоды в Молдове у шести человек в возрасте от 25 до 75 лет была диагностирована гипотермия (переохлаждение) первой и второй степени, сообщает официальный сайт Национального центра доврачебной неотложной медицинской помощи. От низкой температуры воздуха пострадали пациенты в Кишиневе, Криулянском, Чадыр-Лунгском и Окницком районах.

По данным Службы доврачебной неотложной медицинской помощи, с 25 по 31 января в службе зарегистрировано 14225 обращений. После оказания первой помощи в больничные медицинские учреждения доставлен 4771 взрослый и 795 детей.

Как сообщает интернет-ресурс "Скорой", большинство неотложных вызовов за этот период было связано с проблемами сердечно-сосудистой системы – 3055 обращений, в том числе 41 случай острого коронарного синдрома. На втором месте по количеству (2784) – помощь, связанная с респираторными заболеваниями.

Скорая помощь
© Sputnik / Anatolii Kiriak
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Кроме того за неделю в "Скорую" 1869 раз обратились по причине острых невралгических состояний, в том числе было зарегистрировано 236 инсультов.

При этом в указанный период также росло количество обращений по поводу различных травм, немалая доля которых была получена в результате дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает источник, за семь дней на дорогах страны произошло 35 ДТП, в которых пострадали 39 человек, в том числе шестеро детей.

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Теги:
ДТП, переохлаждение, скорая помощь


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