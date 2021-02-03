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Протест против строительной мафии

Кишиневцы протестуют против "строительной мафии" и разрушения города

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210203/33479183/kishinevtsy-protestuyut-protiv-stroitelnoy-mafii-i-razrusheniya-goroda-.html

У здания правительства прошла акция протеста, на которой жители столицы обвинили власти в "уничтожении историко-культурного наследия" Кишинева.

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Формальным поводом для проведения акции стало скандальное утверждение Нацсоветом по историческим памятникам проекта строительства высотного комплекса в охранной зоне между цирком и церковью Константина и Елены, которая носит статус национального памятника архитектуры.

Однако цели протестующих шире. Неравнодушные кишиневцы осуждают "сговор строительной мафии и коррупционной власти", призывают прекратить "надругательство над местами исторической памяти Кишинева".

© Sputnik / Яков Берлинер
В каком состоянии находятся памятники и исторические места в Молдове

Кроме того, протестующие потребовали от и. о. премьер-министра Аурелиу Чокоя и министра образования, культуры и исследований Лилии Поголши отменить решение, согласно которому был созван новый состав Национального совета исторических памятников, и восстановить прежнюю комиссию вместе со специалистами в области культурного наследия.

"Город должен принадлежать горожанам. Никто не слушает, что говорят люди. Этот комплекс у цирка никому не нужен. Старый Кишинев будет разрушен. Мы против разрушения старого города. Если власть не может удовлетворить эти требования, значит, это слабая власть", – говорит представившийся "коренным кишиневцем" Михаил Полянский.

Экс-депутат парламента Юрий Мунтян открыто обвинил "некоторых чиновников, сидящих в Доме правительства", в фактически целенаправленном разрушении молдавской столицы.

"Именно в этом здании ежедневно планируется целая кампания по уничтожению исторического Кишинева", – заявил Мунтян.

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Теги:
протест, исторические здания


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