Театр абсурда, который Молдова больше не может себе позволить

Непредвзятого наблюдателя ощущение абсурдности происходящего не покидает с момента отставки кабинета Кику – которой столь настойчиво требовала оппозиция, впоследствии, словно издеваясь над логикой, обвинившая ушедшее "социалистическое правительство" в отказе "нести ответственность за ситуацию в стране».

Эйфория от победы на минувших президентских выборах, похоже, сыграла с Майей Санду, ее сторонниками и союзниками довольно злую шутку.

В своем стремлении получить всю полноту власти в стране молдавские правые стали до смешного напоминать человека, твердо решившего начать с понедельника новую жизнь. И таким вожделенным Рубиконом Санду и сателлиты явно видят досрочные парламентские выборы. По результатам которых, надо полагать, законодательная и исполнительная ветви молдавской власти мгновенно сольются в радостном единении ради торжества демократических ценностей. В Молдову же тем временем хлынет широкий поток финансовой помощи от партнеров по развитию.

К сожалению, тот, кто хоть раз пытался начинать с "чистого листа", знает: в реальной жизни чудеса не случаются никогда. Процесс преображения – мало того, что труден, суров и сопровождается регулярными срывами, но еще и очень-очень постепенен.

Едва вступив в должность, новый президент Молдовы, пытаясь отыскать возможность для реализации своей странной идеи о "самороспуске" парламента, впала в суетливость, главе государства непозволительную. Об этом заговорили в том числе самые разумные сторонники Санду, как, к примеру, экс-посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре, заметивший, что попытка президента выдвинуть кандидатом в премьеры "бутафорскую" фигуру, станет уже несмываемым "позорным пятном на ее политической биографии". Более того, оказалось, что схожей точки зрения придерживается и Конституционный суд РМ.

Как мы знаем, Майя Григорьевна в итоге поступила единственно возможным в сложившейся ситуации образом, предложив, наконец, парламенту кандидата, действительно способного возглавить полномочное правительство. Расчет главы государства был, надо думать, прост: отвергнут депутаты кандидатуру Натальи Гаврилицы – досрочные выборы станут неизбежны, проголосуют за – вокруг фигуры нового премьера можно будет собрать полностью лояльный президенту кабинет.

И вот тут градус абсурда в молдавском политическом поле стал запредельным.

Для начала о своем категорическом отказе голосовать за кандидатуру Гаврилицы объявила фракция PAS – партии, которой до недавнего времени руководила действующий президент.

"Вот будет незадача для Майи Санду, если парламент назло возьмет и утвердит правительство Гаврилицы. В итоге Молдова получит правительство от PAS, за которое не голосовала сама парламентская фракция РAS. Специально не изучал вопрос, но не удивлюсь, если это станет абсолютной премьерой в истории мирового парламентаризма", – очень верно подмечает комизм этого демарша политолог Виктор Жосу.

"Смешным и противоречивым" сгоряча назвал решение PAS лидер другой правой партии, "Платформы "Достоинство и правда", Андрей Нэстасе, но в итоге и "DA" собирается сказать "нет" кандидатуре Гаврилицы.

Почетный председатель Демократической партии, многоопытный Дмитрий Дьяков также объявил, что ДПМ не станет участвовать в голосовании за кабинет Гаврилицы. Учитывая, что ныне Демпартия – это далеко не то могущественное политформирование, каковым она была при Владе Плахотнюке, в свете возможных досрочных выборов возникает подозрение, что ДПМ зачем-то решила выстрелить себе в ногу.

А самое забавное в том, что даже от совокупного решения PAS, "DA" и Демпартии сегодня абсолютно ничего не зависит. Решить премьерскую судьбу Натальи Гаврилицы способна (располагая в действующем парламенте 37 голосами) лишь фракция ПСРМ, да и то лишь взяв в союзники блок "ШОР-"Pentru Moldova".

Впрочем, как только депутатам будет представлена программа кандидата в премьеры, станут ясны ответы на два принципиальных вопроса. Во-первых, готова ли президент Санду идти всерьез и до конца в своем стремлении сформировать новое правительство вокруг фигуры Гаврилицы. И во-вторых, проголосуют ли за ее кандидатуру социалисты и их союзники.

"Прямой путь к провалу голосования — это включение в программу кандидата в премьеры как минимум двух критических пунктов. Обещания возврата к пенсионной реформе, процессу повышения пенсионного возраста и отмены Закона об отмене Закона о миллиарде", – считает экс-министр экономики, бывший вице-премьер Александр Муравский.

Он, к слову, полагает, что в этом случае перед социалистами встанет "архисложный выбор", хотя нам кажется, что тут ПСРМ выбирать не придется вовсе – едва ли фракция проголосует за решения, диаметрально противоположные тем, которые она приняла совсем недавно.

И это, разумеется, будет также означать, что Майя Санду все же не погнушалась "бутафорией".

Вообще, святая вера молдавских правых в свою способность повторить на досрочных парламентских выборах успех, достигнутый на президентских – удивительна. Голосование в ходе последней кампании было во многом протестным. Феноменальная поддержка, якобы оказанная Майе Санду диаспорой, по прошествии времени вызывает все больше вопросов. Сама президент, что было неизбежно, неуклонно теряет в рейтинге с того самого момента, как приступила к выполнению своих обязанностей. И время работает против нее.

Возможность того, что глава государства после досрочных выборов получит в законодательном органе лояльное парламентское большинство ничуть не выше вероятности, что расклад почти ничем не будет отличаться от нынешнего. Некоторые, как, скажем, политический аналитик Игорь Волницкий, и вовсе считаю, что новый парламент "будет еще более криминальным".

Но гораздо хуже другое. Сегодняшние изящные политические маневры, все эти "гамбиты" и "цугцванги" могут, наверное, развлечь профессиональных политологов и разного рода диванных экспертов. Вот только республика сейчас остро нуждается в несколько иных вещах.

Например, в грамотно организованном на уровне страны процессе вакцинации, которая уже катастрофически запаздывает в Молдове. Или в прозрачных правилах игры для бизнеса, которому придется мучительно выкарабкиваться из той ямы, в которую его загнала пандемия. Да одно лишь сообщение о том, что "Железная дорога Молдовы" была вынуждена остановить все пассажирские перевозки, должно было бы напрочь отбить у местных политиков вкус к политическим шахматам.

Стране необходим полноценный, дееспособный кабинет министров, и не после досрочных или плановых выборов, а прямо сейчас. И не просто правительство, а, простите за пафос, правительство национального согласия.

Молдова больше не может себе позволить играть в этой абсурдистской политической пьесе.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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