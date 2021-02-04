Мэрия Кишинева будет отслеживать качество питания в садах и школах

В течение почти трех месяцев сотрудники примэрии будут проводить произвольные проверки в качества и количества блюд в детских столовых.

По просьбе мэра Иона Чебана создана рабочая группа, которая с 10 февраля по 31 мая будет контролировать процесс организации горячего питания в доуниверситетских учебных заведениях Кишинева.

Как сообщил столичный примар, муниципальные власти получили несколько сигналов от родителей о ситуациях, когда дети по месту учебы в силу разных причин не получали питание в должном качестве или количестве.

"Не дай Бог, если подобное случится снова. К сожалению, есть советники, которые, не зная ситуацию на местах, спекулируют на этой теме и делают политические заявления", – заявил Чебан.

По словам градоначальника, рабочая группа станет произвольно выбирать учебные заведения Кишинева, в которых пройдет проверка. При этом ее результаты получат широкую огласку.

Проверке будут подвергнуты следующие аспекты.

Качество и количество еды, подаваемой в столовых образовательных учреждений.

Наличие и соблюдение меню в течение 10 дней, согласованного с Центром общественного здоровья.

Ежедневное меню раздачи, подготовленное на основе модельного меню;

Соответствие меню физиологической норме потребления для каждого ребенка;

Соблюдение блоком питания в учебном заведении рекомендаций по функционированию и стандартов по предотвращению распространения инфекции COVID-19 среди учащихся и сотрудников;

Правильность ценообразования на закупаемую продукцию и приготовленные блюда (применение коммерческой надбавки);

Наличие первичного документа с особым режимом – квитанции об оплате всех хозяйственных операций, совершаемых ежедневно в буфете и т. д.

Также столичный примар напомнил, что с понедельника в детских садах Кишинева появился еще один, специальный, вид меню детского питания.

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