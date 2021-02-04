17:22 04 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.38
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.62
Поиск
Обед в детском саду. Архивное фото

Мэрия Кишинева будет отслеживать качество питания в садах и школах

© Sputnik / Владимир Песня
В Молдове
Получить короткую ссылку
14 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210204/33491540/meriya-kishineva-budet-otslezhivat-kachestvo-pitaniya-v-sadakh-i-shkolakh.html

В течение почти трех месяцев сотрудники примэрии будут проводить произвольные проверки в качества и количества блюд в детских столовых.

Карантин в школе.
© Sputnik / Павел Лисицын
В Кишиневе утвердили инструкцию о мерах защиты в учебных заведениях
КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. По просьбе мэра Иона Чебана создана рабочая группа, которая с 10 февраля по 31 мая будет контролировать процесс организации горячего питания в доуниверситетских учебных заведениях Кишинева.

Как сообщил столичный примар, муниципальные власти получили несколько сигналов от родителей о ситуациях, когда дети по месту учебы в силу разных причин не получали питание в должном качестве или количестве.

"Не дай Бог, если подобное случится снова. К сожалению, есть советники, которые, не зная ситуацию на местах, спекулируют на этой теме и делают политические заявления", – заявил Чебан.

По словам градоначальника, рабочая группа станет произвольно выбирать учебные заведения Кишинева, в которых пройдет проверка. При этом ее результаты получат широкую огласку.

Проверке будут подвергнуты следующие аспекты.

  • Качество и количество еды, подаваемой в столовых образовательных учреждений.
  • Наличие и соблюдение меню в течение 10 дней, согласованного с Центром общественного здоровья.
  • Ежедневное меню раздачи, подготовленное на основе модельного меню;
  • Соответствие меню физиологической норме потребления для каждого ребенка;
  • Соблюдение блоком питания в учебном заведении рекомендаций по функционированию и стандартов по предотвращению распространения инфекции COVID-19 среди учащихся и сотрудников;
  • Правильность ценообразования на закупаемую продукцию и приготовленные блюда (применение коммерческой надбавки);
  • Наличие первичного документа с особым режимом – квитанции об оплате всех хозяйственных операций, совершаемых ежедневно в буфете и т. д.

Также столичный примар напомнил, что с понедельника в детских садах Кишинева появился еще один, специальный, вид меню детского питания.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В детских садах Гагаузии собираются отменить плату за питание
Примэрия Кишинева усовершенствует концепцию питания в детсадах и школах
Теги:
питание, примэрия Кишинева


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Карнавальные маски в магазине в Венеции: 2021-й год стал для праздника совсем не веселым.
Фото - Карнавал пал жертвой COVID-19: Венеция не ждет гостей
Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней
Памяти сэра Тома: как британский ветеран Второй мировой спас тысячи жизней
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться