Столичная полиция призывает уберечь детей от падения из открытых окон

Малыши – известные естествоиспытатели. К сожалению, в сочетании с высоким этажом и невнимательностью старших их природное любопытство может обернуться трагедией.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Управление полиции Кишинева на своей странице в социальной сети обратилось к родителям и другим взрослым, на чьем попечении остаются маленькие дети, с напоминанием о том, что минутная невнимательность способна привести к большой беде.

"Одна из ловушек – это сетки на окнах, которые защищают наши жилища от насекомых, но могут при этом быть очень небезопасными для малышей. Дети не всегда понимают, что такие сетки не являются серьезной преградой", – напоминает столичное управление полиции.

Для того, чтобы предотвратить трагическую ситуацию, когда маленький ребенок выпадает из окна многоэтажки, утверждают полицейские, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

Ни на секунду не выпускать ребенка из зоны своего внимания, особенно, если вы проживаете на верхнем этаже.

Если вы намерены оставить ребенка одного в комнате даже на очень короткий срок, обязательно закройте окна. © Sputnik / Mihai Caraus В полиции Кишинева рассказали, как обезопасить детей при походах в школу

С самого раннего возраста не уставайте рассказывать малышам об опасности высоты, даже если вам кажется, что ребенок вас еще не понимает.

Помните, что антимоскитные сетки, какими бы надежными они ни выглядели, не остановят падения.

Убирайте от окон любые предметы мебели, с помощью которых ребенок может взобраться на подоконник.

В квартире, где живет маленький ребенок, лучше установить на окнах специальные защитные приспособления – ограничители распахивания, ручки с замком, заглушки.

"Дети – наше будущее, их безопасность зависит от нас", – напоминает столичная полиция.

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