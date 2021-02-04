Столичная полиция призывает уберечь детей от падения из открытых окон

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Управление полиции Кишинева на своей странице в социальной сети обратилось к родителям и другим взрослым, на чьем попечении остаются маленькие дети, с напоминанием о том, что минутная невнимательность способна привести к большой беде.
"Одна из ловушек – это сетки на окнах, которые защищают наши жилища от насекомых, но могут при этом быть очень небезопасными для малышей. Дети не всегда понимают, что такие сетки не являются серьезной преградой", – напоминает столичное управление полиции.
Для того, чтобы предотвратить трагическую ситуацию, когда маленький ребенок выпадает из окна многоэтажки, утверждают полицейские, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
- Ни на секунду не выпускать ребенка из зоны своего внимания, особенно, если вы проживаете на верхнем этаже.
- Если вы намерены оставить ребенка одного в комнате даже на очень короткий срок, обязательно закройте окна.© Sputnik / Mihai Caraus
- С самого раннего возраста не уставайте рассказывать малышам об опасности высоты, даже если вам кажется, что ребенок вас еще не понимает.
- Помните, что антимоскитные сетки, какими бы надежными они ни выглядели, не остановят падения.
- Убирайте от окон любые предметы мебели, с помощью которых ребенок может взобраться на подоконник.
- В квартире, где живет маленький ребенок, лучше установить на окнах специальные защитные приспособления – ограничители распахивания, ручки с замком, заглушки.
"Дети – наше будущее, их безопасность зависит от нас", – напоминает столичная полиция.
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