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Мальчик на кухонном подоконнике.

Столичная полиция призывает уберечь детей от падения из открытых окон

© Sputnik / Юрченко
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210204/33493085/stolichnaya-politsiya-o-tom-kak-uberech-detey-ot-padeniya-iz-otkrytykh-okon.html

Малыши – известные естествоиспытатели. К сожалению, в сочетании с высоким этажом и невнимательностью старших их природное любопытство может обернуться трагедией.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Управление полиции Кишинева на своей странице в социальной сети обратилось к родителям и другим взрослым, на чьем попечении остаются маленькие дети, с напоминанием о том, что минутная невнимательность способна привести к большой беде.

"Одна из ловушек – это сетки на окнах, которые защищают наши жилища от насекомых, но могут при этом быть очень небезопасными для малышей. Дети не всегда понимают, что такие сетки не являются серьезной преградой", – напоминает столичное управление полиции.

Для того, чтобы предотвратить трагическую ситуацию, когда маленький ребенок выпадает из окна многоэтажки, утверждают полицейские, необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.

  • Ни на секунду не выпускать ребенка из зоны своего внимания, особенно, если вы проживаете на верхнем этаже.
  • Если вы намерены оставить ребенка одного в комнате даже на очень короткий срок, обязательно закройте окна.
    Дорожный знак
    © Sputnik / Mihai Caraus
    В полиции Кишинева рассказали, как обезопасить детей при походах в школу
  • С самого раннего возраста не уставайте рассказывать малышам об опасности высоты, даже если вам кажется, что ребенок вас еще не понимает.
  • Помните, что антимоскитные сетки, какими бы надежными они ни выглядели, не остановят падения.
  • Убирайте от окон любые предметы мебели, с помощью которых ребенок может взобраться на подоконник.
  • В квартире, где живет маленький ребенок, лучше установить на окнах специальные защитные приспособления – ограничители распахивания, ручки с замком, заглушки.

"Дети – наше будущее, их безопасность зависит от нас", – напоминает столичная полиция.

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Теги:
дети, полиция Кишинева


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