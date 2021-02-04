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Майя Санду и Эммануэль Макрон

Санду и Макрон встретились в Елисейском дворце

© REUTERS / BENOIT TESSIER
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Второй день официального визита президента Санду в Париж отмечен общением с представителями высшего руководства Французской республики.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Главу молдавского государства принял в Елисейском дворце президент Франции Эммануэль Макрон, не преминув отметить, что это первый визит президента Молдовы в Париж за последние 24 года.

"Наши страны объединяют глубокие связи, в значительной мере обусловленные традициями франкофонии в Молдове. Я бы хотел еще более укрепить эти отношения", – заявил Макрон.

По мнению французского президента, на минувших выборах в Молдове "произошел поворот" и во главе государства встала Майя Санду.

"Вашe избрание – это прекрасный сигнал надежды. Очевидно, ваши проекты потребуют реформ, амбиций, твердости. И я хотел бы, чтобы Франция и Евросоюз могли вас в этом поддержать", – сказал Эммануэль Макрон.

Встреча президента Майи Санду с председателем Нацсобрания Франции Ришаром Ферраном
© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
Майя Санду в Париже: с кем проведены встречи и что обсуждали

В свою очередь, Майя Санду сообщила французскому президенту, что считает народ своей страны европейцами не только в силу географии, но и "по стремлению к демократии, равенству, верховенству закона".

Президент Санду заявила, что, подписав в 2014 году Соглашение об ассоциации с ЕС, Молдова пошла по европейскому пути.

"На президентских выборах в ноябре прошлого года мы получили от граждан Республики Молдова твердый мандат на реформу судебной системы и установление верховенства закона. Народ моей страны заслуживает этого", – заявила Майя Санду.

Глава молдавского государства отметила выгодное географическое расположение Молдовы, назвав "привлекательным" ее экономический потенциал и пригласила французских бизнесменов его "открыть".

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Теги:
Эммануэль Макрон, Майя Санду


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