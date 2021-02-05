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Улица Кишинева поздней осенью

Ион Чебан: минус 1400 рекламных панно в Кишиневе

© Sputnik / Yana Zaharova
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210205/33506621/ion-cheban-minus-1400-reklamnykh-panno-v-kishineve.html

По мнению столичного градоначальника, на улицах Кишинева наконец-то стали видны "перспектива" и "панорама".

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. Кишиневский примар заявил, что менее чем за год на улицах города удалось демонтировать почти полторы тысячи самых разнообразных носителей визуальной рекламы. Чебан выразил удовлетворение достигнутым результатом. 

"Сегодня вы можете ехать по проспекту Штефана чел Маре и видеть перспективу, оканчивающуюся лишь зданием гостиницы "Кишинэу". Или, спускаясь с Рышкановки в направлении бульвара Григория Виеру, видеть панораму Кафедрального собора", – утверждает мэр столицы.

Чебан напомнил, что еще полгода назад на тех же маршрутах глаз кишиневца натыкался лишь на "35 панно, рекламную растяжку, которая сообщала вам сколько сосисок вы можете купить и где приобрести трусы". 

Рекламный щит. Иллюстративное фото
© Sputnik / Osmatesco
Чебан: "рекламная мафия" пытается запугать мэрию Кишинева

"Сейчас, когда просматриваешь фотографии перекрестка, скажем, бульвара Дачия с улицей Христо Ботева или Дечебал – просто не можешь поверить, что все это визуальное безобразие творилось в Кишиневе считанные месяцы назад. Ведь сплошь и рядом встречалось такое, что на отрезке в 200 квадратных метров умещались 20-30 единиц наружной рекламы", – говорит Чебан.

Напомним, в конце 2019 мэр Кишинева объявил "войну" против "наружки" на улицах города. С тех пор градоначальнику удалось не только заметно снизить количество визуальной рекламы в столице, но и нажить многочисленных недоброжелателей, обвиняющих примара в попытках "монополизировать рынок наружной рекламы". Чебан все обвинения отвергает и заверяет оппонентов, что его "запугивать бессмысленно".  

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Теги:
Ион Чебан, рекламные панно


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