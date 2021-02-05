Полиция отговорила парня от прыжка с крыши

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В службу "112" поступило сообщение о том, что в столичном секторе Рышкановка на крыше одного из многоэтажных домов замечен молодой человек, выказывающий явное намерение прыгнуть вниз.

Кишиневское Управление полиции сообщает, что на вызов срочно выехала бригада Батальона патрулирования и оперативного реагирования, а также психолог.

С парнем провели беседу, в итоге он отказался от своего намерения и добровольно спустился с крыши.

После этого несостоявшийся самоубийца был доставлен в одно из отделений полиции на Рышкановке. Там выяснилось, что молодому человеку 24 года, он живет в Кишиневе.

Парень рассказал полицейским, что на безрассудный поступок его толкнул тот факт, что девушка, с которой он встречается, высказала намерение расстаться с ним.

Молодому человеку была оказана первичная психологическая помощь.

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