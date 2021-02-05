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Попытка суицида. Иллюстративное фото.

Полиция отговорила парня от прыжка с крыши

© Photo : dailystavropol
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210205/33508685/politsiya-otgovorila-parnya-ot-pryzhka-s-kryshi.html

Отказаться от безрассудного поступка молодого человека убедили сотрудники Батальона патрулирования и психолог.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. В службу "112" поступило сообщение о том, что в столичном секторе Рышкановка на крыше одного из многоэтажных домов замечен молодой человек, выказывающий явное намерение прыгнуть вниз. 

Кишиневское Управление полиции сообщает, что на вызов срочно выехала бригада Батальона патрулирования и оперативного реагирования, а также психолог.

С парнем провели беседу, в итоге он отказался от своего намерения и добровольно спустился с крыши.

Служба 112.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Служба 112: в день поступает три звонка о случаях суицида
После этого несостоявшийся самоубийца был доставлен в одно из отделений полиции на Рышкановке. Там выяснилось, что молодому человеку 24 года, он живет в Кишиневе.

Парень рассказал полицейским, что на безрассудный поступок его толкнул тот факт, что девушка, с которой он встречается, высказала намерение расстаться с ним.

Молодому человеку была оказана первичная психологическая помощь.  

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Теги:
полиция Кишинева, антисуицид


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