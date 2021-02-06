Стратегия развития Кишинева - в руках профессионалов и рядовых жителей

Специалисты в области планирования и развития совместно с простыми кишиневцами определяют, каким в ближайшем будущем должен стать облик столицы.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В молдавской столице были организованы предварительные консультации с населением, это необходимо для разработки социально-экономической стратегии развития Кишинева. Об этом мэр столицы Ион Чебан сообщил в субботу на своей странице в соцсети.

В мероприятии приняли участие жители столицы, депутаты городского совета, местные архитекторы и специалисты из других областей. Участников разделили на несколько рабочих групп и проанализировали основные темы развития и планирования муниципального образования под руководством команды специалистов из Российской Федерации.

Основатель московского Градостроительного бюро MASTER'S Plan Юлия Зубарик рассказала о том, что компания разрабатывает стратегию социально-экономического и пространственного развития Кишинева.

"В 2020 году нами уже выполнен первый этап работы – сбор и анализ исходных данных. Сразу после новогодних праздников мы приступили ко второму этапу, к проектной части, в которой мы будем отражать будущие изменения в молдавской столице", – говорит Зубарик.

Муниципальный советник Александр Одинцов раскрыл детали того, как идет работа по планированию развития Кишинева.

"Собрались жители, муниципальные советники, представители Управления архитектуры, и мы на картах, в ручном режиме, с фломастерами в руках определяли на бумаге свои идеи, то, как мы видим, к примеру, развитие зоны улицы Албишоара и поймы реки Бык", – сообщил Одинцов.

Эксперт в области стратегии брендирования утверждает, что в Кишиневе сегодня собрались "весьма компетентные специалисты из Москвы и Бухареста", главной задачей которых стало "привнести нечто новое в столицу Молдовы».

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