11:35 06 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Зима в Кишиневе

Стратегия развития Кишинева - в руках профессионалов и рядовых жителей

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (189)
7 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/1c/33411232.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210206/33513243/strategiya-razvitiya-Kishineva-v-rukakh-professionalov-i-ryadovykh-zhiteley.html

Специалисты в области планирования и развития совместно с простыми кишиневцами определяют, каким в ближайшем будущем должен стать облик столицы.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. В молдавской столице были организованы предварительные консультации с населением, это необходимо для разработки социально-экономической стратегии развития Кишинева. Об этом мэр столицы Ион Чебан сообщил в субботу на своей странице в соцсети.

В мероприятии приняли участие жители столицы, депутаты городского совета, местные архитекторы и специалисты из других областей. Участников разделили на несколько рабочих групп и проанализировали основные темы развития и планирования муниципального образования под руководством команды специалистов из Российской Федерации.

Основатель московского Градостроительного бюро MASTER'S Plan Юлия Зубарик рассказала о том, что компания разрабатывает стратегию социально-экономического и пространственного развития Кишинева.

"В 2020 году нами уже выполнен первый этап работы – сбор и анализ исходных данных. Сразу после новогодних праздников мы приступили ко второму этапу, к проектной части, в которой мы будем отражать будущие изменения в молдавской столице", – говорит Зубарик.
Кишинев
© Sputnik / Mihai Caraus
Чебан о стратегии развития Кишинева: главная наша задача - вернуть город людям

Муниципальный советник Александр Одинцов раскрыл детали того, как идет работа по планированию развития Кишинева.

"Собрались жители, муниципальные советники, представители Управления архитектуры, и мы на картах, в ручном режиме, с фломастерами в руках определяли на бумаге свои идеи, то, как мы видим, к примеру, развитие зоны улицы Албишоара и поймы реки Бык", – сообщил Одинцов.

Эксперт в области стратегии брендирования утверждает, что в Кишиневе сегодня собрались "весьма компетентные специалисты из Москвы и Бухареста", главной задачей которых стало "привнести нечто новое в столицу Молдовы».

                                                                                                    

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (189)

По теме

Российский урбанист: стратегия развития Кишинева должна изменить мышление горожан
Штефэницэ: 60% старинной архитектуры Кишинева под угрозой
Теги:
развитие, Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Кипиш на заседании: кот с необычной кличкой работает чиновником
Административная карьера: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться