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Зарплаты, пенсии и пособия в Молдове выплатят в срок – правительство

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
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В январе 2021-го правительство РМ полностью выполнило свои платежные обязательства, а поступления в национальный бюджет превысили аналогичные прошлогодние показатели.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Как сообщает официальный интернет-ресурс молдавского правительства, в минувшем месяце государственный публичный бюджет накопил доходов на сумму в 4,96 миллиарда леев, что на 251 миллион с лишним больше, чем за тот же период 2020 года. Исполнение госбюджета закончилось дефицитом в размере 38,5 миллиона леев.

Правительство РМ.
© Sputnik / Mihai Caraus
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В то же время расходы составили пять миллиардов леев - это на 252,2 миллиона больше, нежели в январе прошлого года. Чистого дохода в госбюджет получено три миллиарда леев.

Поступления в казну Государственной налоговой службы в январе составили 1,6 миллиарда леев, Таможенной службы – 1,5 миллиарда, что на 177 и 59,8 миллиона соответственно больше, чем за тот же период в прошлом году.

"Остатки средств на счетах государственного бюджета составили 3,8 миллиарда леев. Действующее правительство полностью выполнило все свои обязательства по выплате заработной платы и социальных выплат за январь", – сообщается на официальном сайте молдавского правительства.

Таким образом, отсутствуют риски неисполнения утвержденных в бюджете расходов, учитывая тот факт, что бюджет имеет достаточные финансовые ресурсы и постоянно обеспечивает разумное управление ликвидностью.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
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"В этой связи отметим, что заработная плата, пенсии, социальные пособия и другие первоочередные расходы будут выплачиваться в полном объеме и в срок", – сообщает интернет-ресурс кабинета министров РМ.

Утверждается, что в целях преодоления пандемического кризиса эффективное управление государственными финансами "является главным приоритетом для правительства".

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Теги:
государственный бюджет, правительство РМ


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