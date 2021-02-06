14:21 06 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Граждане Узбекистана идут на посадку в терминале аэропорта Внуково

В Молдове начнут проверять иностранцев

© Sputnik / Стас Этвеш
В Молдове
Получить короткую ссылку
35 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210206/33516941/v-moldove-nachnut-proveryat-inostrantsev.html

В республике растет число случаев несоблюдения иностранными гражданами миграционного режима и правил проживания.

Флаг Молдовы.
© Sputnik / Mihai Caraus
Как иностранцы в Молдове с иностранным влиянием борются
КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Управление по миграции и предоставлению убежища Министерства внутренних дел Молдовы сообщает, что инициировало проверку законности пребывания на территории РМ иностранцев.

Мероприятие организовано в связи с ростом со стороны проживающих в республике иностранных граждан числа различных нарушений. Среди прочего - несоблюдение правил изменения адреса проживания и заявленной цели получения права на проживание.

"Сообщаем, что в соответствии со статьей 841 закона № 200/2010 во время пребывания или постоянного проживания в Республике Молдова иностранцы обязаны соблюдать законодательство Республики Молдова и в соответствии с законом подчиняться всем требованиям компетентных органов", – напоминает молдавское Управление по миграции.

Также сообщается, что офицеры, уполномоченные проводить соответствующие проверки, будут обращать внимание на соблюдение иностранцами юридических норм и обязательств. В частности, проверке будет подвернут срок действия разрешения на пребывание в стране. Иностранцам необходимо информировать соответствующие молдавские органы об изменениях в проездных документах и о смене места жительства. Проверяться будет и то, обладает ли конкретное лицо правом на продление проживания в Молдове.

Кроме того, Управление призывает иностранных граждан соблюдать миграционный режим и в случае необходимости связаться с информационным центром BMA Министерства внутренних дел по телефону 022820007. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Молдавские правоохранители выявили факты незаконной миграции
Италия открыта для переговоров о трудовой миграции с Молдовой
Теги:
иностранцы, мигранты


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Кипиш на заседании: кот с необычной кличкой работает чиновником
Административная карьера: кот с необычной кличкой "работает" чиновником – видео
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться