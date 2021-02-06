В Молдове начнут проверять иностранцев

Управление по миграции и предоставлению убежища Министерства внутренних дел Молдовы сообщает, что инициировало проверку законности пребывания на территории РМ иностранцев.

Мероприятие организовано в связи с ростом со стороны проживающих в республике иностранных граждан числа различных нарушений. Среди прочего - несоблюдение правил изменения адреса проживания и заявленной цели получения права на проживание.

"Сообщаем, что в соответствии со статьей 841 закона № 200/2010 во время пребывания или постоянного проживания в Республике Молдова иностранцы обязаны соблюдать законодательство Республики Молдова и в соответствии с законом подчиняться всем требованиям компетентных органов", – напоминает молдавское Управление по миграции.

Также сообщается, что офицеры, уполномоченные проводить соответствующие проверки, будут обращать внимание на соблюдение иностранцами юридических норм и обязательств. В частности, проверке будет подвернут срок действия разрешения на пребывание в стране. Иностранцам необходимо информировать соответствующие молдавские органы об изменениях в проездных документах и о смене места жительства. Проверяться будет и то, обладает ли конкретное лицо правом на продление проживания в Молдове.

Кроме того, Управление призывает иностранных граждан соблюдать миграционный режим и в случае необходимости связаться с информационным центром BMA Министерства внутренних дел по телефону 022820007.

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