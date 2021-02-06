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Виноград

В Молдове резко вниз пошли цены на виноград

© Sputnik
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Главной причиной обвального удешевления молдавские виноградари называют жесточайшую засуху, ударившую по сельскому хозяйству страны в прошлом году.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Руководители молдавских ассоциаций производителей столового винограда отмечают, что с конца января в республике наблюдается неуклонное снижение цен на их продукцию.

Вино
© Sputnik / Виталий Аньков
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В последние недели заметно подешевели все сорта винограда, вне зависимости от качества представленного на рынке продукта. Однако самое обвальное снижение оптовой цены в первые дни февраля 2020 года отмечено у главного экспортного сорта республики – "Молдовы". 

Так, с начала этого месяца "Молдова" потеряла в цене один лей на килограмм, и в данный момент стоимость составляет восемь с половиной леев. Специалисты напоминают, что ровно год назад виноград этого сорта оптом стоил более чем в два раза дороже – 18 леев за килограмм. Впрочем, в феврале 2019-го цена килограмма "Молдовы" также была сопоставима с сегодняшней – девять леев.

Эксперты назвали причину нынешнего обвала цен: засуха, ударившая по молдавского сельскому хозяйству весной-летом прошлого года.

Из-за специфических климатических явлений кампания уборки и закладки винограда сорта "Молдова" в холодильники на хранение в 2020 году в среднем проходила почти на месяц раньше обычного срока. А это означает, что продукция пролежала в холодильных камерах более долгий срок, нежели предписывает технология. Притом что изначально качество винограда, заложенного на хранение, было весьма высоким.

Молдавские виноградари, дабы хоть в какой-то мере исправить ситуацию, пошли на отчаянный шаг – повторную сортировку продукции, вручную удаляя подпорченные ягоды. В некоторых случаях отбраковка "некондиции" достигала 20-30 процентов.

Однако, признают производители винограда, товарный вид гроздьев улучшился ненамного, экспорт по-прежнему сопряжен с риском рекламаций.

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Теги:
засуха, виноград


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