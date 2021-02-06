19:12 06 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
Встреча Майи Санду с представителями ЕС

Санду встретилась с Михалко и советниками Евросоюза

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
В Молдове
Получить короткую ссылку
12901
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/06/33520261.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210206/33520543/sandu-vstretilas-s-mikhalko-i-sovetnikami-evrosoyuza.html

На встрече обсуждались приоритеты, которые в дальнейшем могут стать основой взаимоотношений Молдовы и ЕС.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду провела в субботу рабочую встречу с командой высокопоставленных советников ЕС, возглавляемой послом Европейского союза в Молдове Петром Михалко.

протест представителей НПО у Посольства Белоруссии
© Sputnik / Mihai Caraus
Петер Михалко и Богдан Цырдя обменялись репликами из-за книги об НПО

Стороны обменялись мнениями о текущем положении дел в тех областях политико-экономической жизни Молдовы, которые традиционно привлекают внимание Совета Европы. Это энергетика, борьба с коррупцией и отмыванием денег, сфера юстиции, административная реформа. Обсуждались приоритеты, которые могут стать основой взаимоотношений Молдовы и Евросоюза в дальнейшем.

"Мы выразили благодарность Европейскому союзу за поддержку, долгие годы оказываемую молдавским учреждениям в деле реализации реформ в нашей стране. Договорились и далее поддерживать активный диалог", – заявила Майя Санду.

В свою очередь посол ЕС Михалко отметил, что советники Евросоюза являются важным звеном той поддержки, которую Европа оказывает Молдове.

"Надеюсь, что Молдова извлечет немалую пользу из этого сотрудничества. Мы всегда приветствуем вовлечение в диалог как можно большего числа заинтересованных сторон, чтобы поддержка со стороны Европейского союза осуществлялась наиболее эффективным образом", – заявил Михалко.

Напомним, эта встреча прошла в рамках программы для Молдовы на 2021-2027 годы, которая остается для республики основным документом, определяющим приоритеты отраслевого развития на ближайшие семь лет.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Санду позвала в Молдову французских инвесторов
Кристина Лесник и Петер Михалко обсудили эпидемиологическую ситуацию в Молдове
Теги:
ЕС, Петер Михалко, Майя Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Слияние разных по температуре рек попало в объектив камеры
Видео - Встретились и разошлись: чарующее слияние рек в Адыгее
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться