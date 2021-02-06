Санду встретилась с Михалко и советниками Евросоюза

На встрече обсуждались приоритеты, которые в дальнейшем могут стать основой взаимоотношений Молдовы и ЕС.

КИШИНЕВ, 6 фев – Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду провела в субботу рабочую встречу с командой высокопоставленных советников ЕС, возглавляемой послом Европейского союза в Молдове Петром Михалко.

Стороны обменялись мнениями о текущем положении дел в тех областях политико-экономической жизни Молдовы, которые традиционно привлекают внимание Совета Европы. Это энергетика, борьба с коррупцией и отмыванием денег, сфера юстиции, административная реформа. Обсуждались приоритеты, которые могут стать основой взаимоотношений Молдовы и Евросоюза в дальнейшем.

"Мы выразили благодарность Европейскому союзу за поддержку, долгие годы оказываемую молдавским учреждениям в деле реализации реформ в нашей стране. Договорились и далее поддерживать активный диалог", – заявила Майя Санду.

В свою очередь посол ЕС Михалко отметил, что советники Евросоюза являются важным звеном той поддержки, которую Европа оказывает Молдове.

"Надеюсь, что Молдова извлечет немалую пользу из этого сотрудничества. Мы всегда приветствуем вовлечение в диалог как можно большего числа заинтересованных сторон, чтобы поддержка со стороны Европейского союза осуществлялась наиболее эффективным образом", – заявил Михалко.

Напомним, эта встреча прошла в рамках программы для Молдовы на 2021-2027 годы, которая остается для республики основным документом, определяющим приоритеты отраслевого развития на ближайшие семь лет.

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