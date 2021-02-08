Депутат ДПМ: досрочные выборы могут усугубить политический кризис в Молдове

Народный избранник от Демократической партии Ион Леукэ считает, что следующий молдавский парламент едва ли будет менее коррумпированным, чем нынешний.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. Ион Леукэ заявил в рамках программы радио на Sputnik Молдова, что после досрочных выборов едва ли стоит ожидать исчезновения в законодательном форуме республики феномена "политического туризма".

При это депутат утверждает, что за время, которое понадобится для роспуска нынешнего парламента и организации досрочных выборов в Молдове, нынешний экономический кризис в стране многократно усугубится.

"Если в Молдове будет запущена реализация сценария досрочных выборов – кто будет управлять страной в эти шесть-семь месяцев? Республика войдет в период политической нестабильности, что, несомненно, ударит по всей вертикали молдавской власти. Кроме того, на фоне пандемии в Молдове неизбежно и значительно ухудшится экономическая ситуация", – говорит Леукэ.

Он утверждает, что Демпартия "поддерживает идею отчистки политического класса", но оставлять на полгода страну без управления, по его мнению, – безответственно.

Леукэ также полагает, что в собранном по итогам досрочных выборов парламенте будет все также трудно находить политические компромиссы. А главной проблемой молдавского законодательного органа по-прежнему останется "коррумпированность депутатов". Он считает, что прежде необходимо пересмотреть некоторое положения антикоррупционного законодательства страны – в первую очередь применительно к депутатскому корпусу.

"Сегодня никто не даст гарантии, что новый парламент будет более честным. Феномен "политического туризма" наблюдается уже на протяжении нескольких составов законодательного органа. Считаю, что настало время для принятия некоего "Этического Кодекса депутата" и новых законов, направленных на борьбу с политической коррупцией. Без изменений в Кодексе о выборах, Законе о политических партиях мы после досрочных выборов получим парламент, ничем от нынешнего не отличающийся", – считает Ион Леукэ.

Напомним, на днях председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил, что фракция ПСРМ не станет голосовать за предложенное президентом Санду правительство Натальи Гаврилицы и что досрочные парламентские выборы пройдут в Молдове в июне нынешнего года.

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