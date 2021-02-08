Почему в Молдове не будет снижен порог прохождения в парламент

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. В свете возможных досрочных выборов в молдавский законодательный орган в общественно-политическом пространстве страны вновь возникла тема снижения избирательного порога для прохождения в парламент. В Молдове у этой идеи сегодня есть и горячие сторонники, и принципиальные противники.
Так, политолог Валентин Крылов убежден, что нынешний порог (который, напомним, составляет пять процентов для партий, семь – для избирательных блоков и два – для независимых кандидатов) завышен искусственно.
"В свое время еще коммунисты и ХДНП (Христианская демократическая народная партия - ред.) были первыми, кто начал инициировать разнообразные ограничения – устанавливать минимальную необходимую численность членов партии, поднимать планку избирательного порога. По сути, все это – проявление нелояльной конкуренции", – говорит Крылов.
Эксперт утверждает, что для партий, претендующих на места в молдавском законодательном органе, оптимальным будет избирательный барьер в три-четыре процента, что в целом соответствует и современной практике европейского парламентаризма.
Парламент, подчеркивает политолог, – прежде всего представительный орган власти. Чем больше социальных слоев и групп населения получат выразителей своих интересов в законодательном собрании страны, тем лучше.
Среди убежденных противников снижения избирательного барьера – пятый президент Молдовы, ныне глава ПСРМ Игорь Додон.
Социалисты не боятся никакой конкуренции, утверждает Додон, но, по его словам, он не видит смысла в ситуации, когда в парламент пройдут "20 партий, набравших по одному проценту".
"После выборов у нас в парламенте было три-четыре партии и даже в этом количестве они не могли найти общий язык. Где гарантия, что, допустим, 15 партий договорятся между собой?", – задается вопросом Додон.
Он приводит в пример США и Великобританию с их двухпартийными системами и утверждает, что регулярно слышит от "людей в Молдове вопрос, почему у нас не может быть только двух партий".
"У нас 20 партий, у которых нет ни идеологии, ни программы. Месяц ходят по селам, бьют в барабаны, потом проходят в парламент, а затем – "мы не левые, мы не правые, мы валенки", – иронизирует Додон.
Ему, в свою очередь, заочно оппонирует аналитик Игорь Волницкий, напоминая, что в самых развитых странах Запада политические партии устроены и функционируют на совершенно других принципах, нежели молдавские политформирования.
"В США, Великобритании, Франции в политической жизни люди объединяются вокруг определенных идей и ценностей, а не конкретных личностей. В Молдове же с момента обретения ею независимости и по сей день так и не появилось партии, основу которой составляла бы некая идея или принцип", – утверждает Волницкий.
Эксперт предлагает оглядеть в ретроспективе политическую жизнь Молдовы за последние 30 лет, чтобы убедиться: все партии в республике всегда были построены вокруг одного лидера и когда он сходил с политической сцены, вместе с ним в безвестность или даже небытие уходило и политформирование.
Волницкий уверен, что к возможным досрочным парламентским выборам нынешний барьер прохождения изменен не будет, поскольку "следует учитывать эгоизм крупных партий, которые сделают все возможное, чтобы укрепить свои позиции и избежать дополнительной конкуренции".
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