Две ветви власти Гагаузии ищут точки соприкосновения

Исполнительный комитет и Народное собрание Гагаузии пытаются найти компромиссы по вопросам местного ЦИКа и бюджета автономии.

КИШИНЕВ, 8 фев – Sputnik. В Гагаузии идут дискуссии о том, какими должны быть процесс формирования местной Центральной избирательной комиссии и закон о бюджете.

В этой связи глава автономии Ирина Влах встретилась председателем Народного собрания Владимиром Кыссой и главой постоянной комиссии по экономической политике, привлечению инвестиций, бюджету, финансам и региональному развитию Федором Яниогло. Стороны были единодушны в том, что необходимо строго соблюдать законодательство Гагаузии и Молдовы в процессе работы над законами, а также во взаимоотношениях между исполнительной властью и законодательной.

"Считаю, что и Исполнительный комитет, и Народное собрание имеют общую миссию – показать пример вежливого и эффективного сотрудничества. Также мы должны быть примером соблюдения духа закона. От нас зависит, каким будет отношение жителей Гагаузии к законам автономии и всей страны", – заявила Влах.

Башкан считает, что разнообразие мнений и полемика – нормальные явления в демократическом обществе, однако "все должно происходить в процессе взаимоуважительного диалога и поиска рациональных компромиссов".

"Уверена, что мы можем легко находить компромисс, когда относимся с уважением друг к другу и исходим из объективных реалий", – утверждает Ирина Влах.

Председатель НСГ Владимир Кысса подтвердил необходимость такого диалога и выразил уверенность, что "сотрудничество между ветвями власти будет развиваться в конструктивном ключе".

Председатель профильной комиссии Федор Яниогло рассказал о дискуссиях в законодательном органе по вопросу бюджета и выступил с предложением к Исполкому повторно направить на рассмотрение в Народное собрание первоначальный законопроект о бюджете.

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