19:37 08 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.48
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.63
Поиск
Кишинев.

Объявлен аукцион на разработку техзадания для Генерального плана Кишинева

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (191)
5410
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e4/09/0d/31657499.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210208/33541058/obyavlen-auktsion-na-razrabotku-tekhzadaniya-dlya-generalnogo-plana-kishineva.html

При этом столичный примар выражает сожаление, что в ходе предыдущих трех тендеров так и не нашлось компании, которая согласилась бы взять на себя подобную работу.

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. На сегодняшнем заседании муниципальных служб примэрии столичный градоначальник Ион Чебан объявил о запуске очередного, четвертого по счету, аукциона по поиску компании, которая разработает технические условия для Генерального градостроительного плана Кишинева.

Как утверждает примар, без предварительной подготовки документа, определяющего цель, структуру и методологию проекта, разработка Генплана попросту невозможна. При этом мэр высказал сожаление, что в ходе предыдущих аукционов ни одна компания так и не представила своих предложений.

"Это непростая работа, поэтому специалисты не хотят участвовать в тендере, хотя на разработку стратегических планов выделены очень большие средства. Мне очень жаль, что из-за упрямства некоторых муниципальных советников мы потеряли часть финансовых средств, выделенных Румынией на этот процесс", - заявил мэр Кишинева. 

Старый Кишинев
© Sputnik / Паскарь Евгений
Эксперты: без генерального плана в Кишиневе и дальше будет царить хаос
По словам Чебана, он попросил ответственных лиц Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений "привлечь к процессу две самые "болтливые" фракции муниципального совета Кишинева, чтобы они представили предложения от компаний, которые могут разработать технические условия для реализации Генерального градостроительного плана".

Ранее в связи с тем, что в комиссиях МСК советники не голосовали по некоторым вопросам, румынская компания отозвала свое предложение.

Действующий Генплан молдавской столицы был принят в 2007 году и в настоящее время не отвечает современным требованиям территориального развития.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (191)

По теме

Парадокс: в генеральном плане Кишинева заложено разрушение
Мидриган: надо проверить тендеры, проведенные примэрией Кишинева
Теги:
Ион Чебан, Кишинев, тендер


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Советские мозаики Кишинева: на здании автовокзала в центре города.
Фото - Легенда о Кишиневе: советские мозаики столицы
Пустыня на лыжне: облако пыли из Сахары припорошило горнолыжный склон
Видео: Сахара прилетела в Альпы – песок запорошил лыжни
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться