Объявлен аукцион на разработку техзадания для Генерального плана Кишинева

При этом столичный примар выражает сожаление, что в ходе предыдущих трех тендеров так и не нашлось компании, которая согласилась бы взять на себя подобную работу.

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. На сегодняшнем заседании муниципальных служб примэрии столичный градоначальник Ион Чебан объявил о запуске очередного, четвертого по счету, аукциона по поиску компании, которая разработает технические условия для Генерального градостроительного плана Кишинева.

Как утверждает примар, без предварительной подготовки документа, определяющего цель, структуру и методологию проекта, разработка Генплана попросту невозможна. При этом мэр высказал сожаление, что в ходе предыдущих аукционов ни одна компания так и не представила своих предложений.

"Это непростая работа, поэтому специалисты не хотят участвовать в тендере, хотя на разработку стратегических планов выделены очень большие средства. Мне очень жаль, что из-за упрямства некоторых муниципальных советников мы потеряли часть финансовых средств, выделенных Румынией на этот процесс", - заявил мэр Кишинева.

По словам Чебана, он попросил ответственных лиц Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений "привлечь к процессу две самые "болтливые" фракции муниципального совета Кишинева, чтобы они представили предложения от компаний, которые могут разработать технические условия для реализации Генерального градостроительного плана".

Ранее в связи с тем, что в комиссиях МСК советники не голосовали по некоторым вопросам, румынская компания отозвала свое предложение.

Действующий Генплан молдавской столицы был принят в 2007 году и в настоящее время не отвечает современным требованиям территориального развития.

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