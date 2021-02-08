Мошенники, которыми руководил заключенный, задержаны

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Следователями Управления полиции Кишинева совместно с сотрудниками инспекторатов полиции секторов Рышкановка и Буюканы обезврежена преступная группа, совершившая серию мошенничеств.
Как сообщает официальный сайт столичного Управления полиции, членами группы, 19 и 26 лет, руководил заключенный, ныне отбывающий наказание в одном из пенитенциарных учреждений республики. У каждого из преступников была своя, четко определенная роль.
Злоумышленники создавали в молдавском сегменте социальных сетей фальшивые профили, выдавая себя за профессиональных юристов. Их жертвами становились родные и близкие людей, в настоящее время отбывающих за различные преступления наказание в тюрьмах Молдовы. "Правоведы" обещали, за соответствующее вознаграждение, "посодействовать" освобождению заключенных.
Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 35 тысяч леев.
В данный момент оба злоумышленника, в прошлом судимые за аналогичные правонарушения, задержаны. В их отношении заведено уголовное дело. Каждому из них грозит штраф до 67 тысяч леев или лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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