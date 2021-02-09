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Уборка снега

Ситуация на национальных трассах сложная, но заторов нет

© Sputnik / Alexandr Osmatesco
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210209/33547481/Situatsiya-na-natsionalnykh-trassakh-slozhnaya-no-zatorov-net.html

Государственная администрация дорог Молдовы продолжает борьбу с последствиями снегопада и низких температур.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. В ночь с понедельника на вторник на севере и в центре страны выпали осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами наблюдался туман.

Как работают муниципальные службы по устранению последствий снегопада
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Как службы Кишинева чистят город от снега
Наиболее сложная ситуация сложилась на дорогах в южных районах республики. Полотно влажное, скользкое и на отдельных участках заснеженное.

В ночные и утренние часы службы Государственной администрации дорог для обеспечения нормального функционирования автомобильных трасс национального значения задействовали 144 единицы спецтехники и 303 дорожных рабочих.

"В данный момент продолжаются работы по уборке снега, распределению реагентов, предпринимаются меры по борьбе с заносами", – сообщается на официальном сайте ведомства.

Госадминистрация дорог информирует, что, несмотря на довольно непростую дорожную ситуацию, заторов или перекрытых участков на республиканских автомобильных трассах нет.

Желтый код метеорологический опасности будет действовать как минимум до 11.00 девятого февраля.

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Теги:
национальные трассы, желтый код


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