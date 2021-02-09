Ион Чебан: я постучу в каждую дверь

Кишиневский градоначальник убежден, что позитивные изменения в столице потребуют времени, но первые шаги необходимо делать прямо сейчас.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с руководством молдавского Mинистерства экономики.

Главной темой для обсуждения в ходе встречи стал ряд важных для столицы Молдовы проектов – строительство мостов и объездной дороги, а также энергоэффективность.

По словам кишиневского мэра, позитивные изменения в столице потребуют времени, однако важно уже сейчас "начать делать первые совместные шаги на всех уровнях".

"Я хочу, чтобы у нас был современный, развитый город. Я считаю, что Кишинев на протяжении многих лет находится в тени. Я постучу в каждую дверь, и я уверен, что вместе мы сможем что-то изменить", – заявил Чебан.

При этом столичный примар выразил сожаление, что в инфраструктуру Кишинева долгое время не было крупных инвестиций, и "это привело к деградации столицы Республики Молдова".

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