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Ион Чебан

Ион Чебан: я постучу в каждую дверь

© Sputnik / Rodion Proca
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210209/33552847/ion-cheban-ya-postuchu-v-kazhduyu-dver.html

Кишиневский градоначальник убежден, что позитивные изменения в столице потребуют времени, но первые шаги необходимо делать прямо сейчас.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел встречу с руководством молдавского Mинистерства экономики. 

Улица Кишинева поздней осенью
© Sputnik / Yana Zaharova
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Главной темой для обсуждения в ходе встречи стал ряд важных для столицы Молдовы проектов – строительство мостов и объездной дороги, а также энергоэффективность.

По словам кишиневского мэра, позитивные изменения в столице потребуют времени, однако важно уже сейчас "начать делать первые совместные шаги на всех уровнях". 

"Я хочу, чтобы у нас был современный, развитый город. Я считаю, что Кишинев на протяжении многих лет находится в тени. Я постучу в каждую дверь, и я уверен, что вместе мы сможем что-то изменить", – заявил Чебан.

При этом столичный примар выразил сожаление, что в инфраструктуру Кишинева долгое время не было крупных инвестиций, и "это привело к деградации столицы Республики Молдова".

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Теги:
министерство экономики Молдовы, Ион Чебан


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