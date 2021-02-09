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Несколько спортивных федераций Молдовы возобновили проведение соревнований

© Photo : unitedworldwrestling.org
В Молдове
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Sputnik Молдова
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Состязания проходят без физического присутствия зрителей и с соблюдением всех правил, установленных республиканской Чрезвычайной комиссией по общественному здоровью.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Министерство образования, культуры и исследований РМ разрешило вновь проводить соревнования в Молдове по целому ряду видов спорта.

Дина Аверина (Россия) выступает во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой на международном онлайн-турнире по художественной гимнастике.
© Sputnik / Alexander Vilf
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Возобновить проведение состязаний позволено отечественным федерациям шахмат, единоборств, легкой атлетики, тенниса, волейбола, баскетбола, триатлона, мини-футбола, тхэквондо. Однако проведение соревнований, подчеркивают в ведомстве, должно сопровождаться строгим соблюдением всех мер предосторожности в условиях продолжающейся пандемии COVID-19.

Начиная с шестого февраля в Молдове уже проводятся юниорские и взрослые турниры по вольной борьбе, легкой атлетике, теннису и волейболу.

"Уточняем, что все соревнования проводятся без физического присутствия зрителей в залах и соответствуют всем правилам, установленным республиканской Чрезвычайной комиссией общественного здравоохранения", – говорится на официальном сайте министерства.

Кроме того, сообщается, что в данный момент ведомством рассматриваются заявки на возобновление соревнований и от других спортивных федераций Молдовы.

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Теги:
спорт, Министерство образования


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