В Молдове отмечают Всемирный день безопасного Интернета

В течение шести дней в республике пройдут мероприятия, призванные научить детей и подростков безопасному использованию Всемирной сети.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Молдавское министерство образования, культуры и исследований отмечает Всемирный день безопасного Интернета и организует ряд специальных информационных мероприятий, посвященных этой теме.

С 8 по 12 февраля в государственных и частных учреждениях начальной, средней и старшей школы республики пройдут занятия, призванные обучить школьников и их родителей полезному и безопасному использованию Интернета. Будут рассмотрены такие темы, как, например, сетевой этикет, риски от размещения в Сети личных данных пользователя, конфликтные ситуации в социальных сетях и многое другое.

При этом по теме безопасного Интернета ведомство приглашает к сотрудничеству республиканский и районный центры психологической помощи, Центр по борьбе с киберпреступностью, Министерство экономики и еще целый ряд государственных и частных организаций Молдовы.

Кроме того, Минобразования совместно с Международным центром La Strada Moldova запускает конкурс "Вместе за лучший Интернет!", который призван мотивировать школьников и студентов к активному участию в продвижении принципов онлайн-безопасности.

Также при финансовой поддержке Совета Европы в Молдове стартует информационная кампания, в рамках которой для учителей молдавских школ и родителей будут организованы вебинары на тему безопасности детей, пользующихся Интернетом. К примеру, тема одного вебинаров – "Как защитить ребенка от сексуального насилия в Интернете?".

Напомним, Всемирный день безопасного Интернета отмечается каждый второй вторник февраля с 2004 года. Идея принадлежит Еврокомиссии. Цель праздника – информировать людей об ответственном и безопасном использовании Интернета.

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