В Молдове отмечают Всемирный день безопасного Интернета

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik. Молдавское министерство образования, культуры и исследований отмечает Всемирный день безопасного Интернета и организует ряд специальных информационных мероприятий, посвященных этой теме.
С 8 по 12 февраля в государственных и частных учреждениях начальной, средней и старшей школы республики пройдут занятия, призванные обучить школьников и их родителей полезному и безопасному использованию Интернета. Будут рассмотрены такие темы, как, например, сетевой этикет, риски от размещения в Сети личных данных пользователя, конфликтные ситуации в социальных сетях и многое другое.
Кроме того, Минобразования совместно с Международным центром La Strada Moldova запускает конкурс "Вместе за лучший Интернет!", который призван мотивировать школьников и студентов к активному участию в продвижении принципов онлайн-безопасности.
Также при финансовой поддержке Совета Европы в Молдове стартует информационная кампания, в рамках которой для учителей молдавских школ и родителей будут организованы вебинары на тему безопасности детей, пользующихся Интернетом. К примеру, тема одного вебинаров – "Как защитить ребенка от сексуального насилия в Интернете?".
Напомним, Всемирный день безопасного Интернета отмечается каждый второй вторник февраля с 2004 года. Идея принадлежит Еврокомиссии. Цель праздника – информировать людей об ответственном и безопасном использовании Интернета.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>