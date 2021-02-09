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Дар от ВОЗ и USAID поможет в борьбе с ковидом в Молдове

© Sputnik / Алексей Никольский
В Молдове
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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (71)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210209/33557817/dar-ot-who-i-usaid-pomozhet-v-borbe-s-kovidom-v-moldove.html

Оборудование, безвозмезднccesо переданное медицинским учреждениям республики, будет способствовать более эффективному контролю над вспышками коронавируса.

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения и Агентство США по международному развитию (USAID) передали в дар Национальному агентству общественного здоровья (НАОЗ) РМ 20 ноутбуков и 10 многофункциональных принтеров. Оборудование предназначено для улучшения процесса сбора данных об инфекции COVID-19.

Как сообщается на официальном сайте молдавского ведомства, этот дар от международных организаций позволит эффективнее реагировать и контролировать распространение коронавирусной инфекции на районном и республиканском уровне.

"Переданное сегодня оборудование повысит потенциал Агентства и подведомственных центров общественного здоровья в процессе анализа эпидемиологических данных, который является важным элементом контроля проявлений пандемии. Мы высоко ценим этот жест международных организаций и надеемся на плодотворное сотрудничество в будущем", – утверждают в НАОЗ.

Как отметил и.о. директора ведомства Василий Гацтюк, база данных национальной системы эпидемиологического надзора "постоянно растет и требует все более качественного оборудования для анализа информации".

Коронавирус. Иллюстративное фото
© Photo : Centers for Disease Control and Prevention
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"Пандемия COVID-19 еще раз показала, какой важный вклад вносят сбор и систематизация данных в дело борьбы с эпидемией. Благодаря поддержке USAID центры общественного здравоохранения Молдовы расширят свои возможности в этой области", – сказал в свою очередь представитель ВОЗ в Молдове Игорь Поканевич.

В ведомстве НАОЗ утверждают, что помощь со стороны ВОЗ и USAID способствовала увеличению в Молдове количества тестов на 60% и числа специализированных лабораторий по всей территории республики.  

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Тема:
Коронавирус в феврале 2021 (71)

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Теги:
Национальное агентство общественного здоровья, ВОЗ


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