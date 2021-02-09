Чебан: мы не поддадимся шантажу, отношение к незаконным схемам будет тем же

Мэр утверждает, что не боится угроз хозяев рекламного бизнеса и намерен и впредь очищать город от визуального мусора.

КИШИНЕВ, 9 фев — Sputnik.Столичный градоначальник сообщил, что Ассоциация рекламных агентств Молдовы подалa жалобу в Антикоррупционную прокуратуру и Национальный антикоррупционный центр с требованием привлечь к уголовной ответственности его лично, вице-примаров и ряд сотрудников мэрии.

По мнению жалобщиков, городская власть нарушает законы и не позволяет им вести хозяйственную деятельность на территории города.

"То есть мы не позволяем им визуально загрязнять город всевозможными рекламными щитами, которые заполонили Кишинев. До сих, используя разнообразные незаконные рычаги, эти компании бесконтрольно делали все что хотели", – комментирует эти жалобы Ион Чебан.

Градоначальник утверждает, что примэрия сегодня просто наводит порядок.

"Я не раз повторял, что до утверждения нового Положения о рекламе разрешения на размещение баннеров продлеваться не будут", – заявил столичный мэр.

По словам Чебана, примэрия планирует отремонтировать целый ряд улиц и тротуаров в Кишиневе, а размещенная на них визуальная реклама будет этим работам препятствовать.

"Насколько целесообразно размещать рекламные растяжки на кольцевых развязках? Разве правильно, когда на перекрестках находится больше 20 больших панно?", – задает вопросы примар.

Чебан говорит, что в последнее время его и сотрудников мэрии пытаются откровенно запугивать и шантажировать – для того, по его словам, чтобы городская власть "изменила свое отношение к незаконному строительству, незаконным киоскам, рекламе и разным схемам, в результате которых муниципальному бюджету был нанесен огромный ущерб".

"Я остаюсь непреклонным в этом вопросе и в своих действиях руководствуюсь только лишь пожеланиями граждан, которые не хотят, чтобы этот беспредел продолжался в Кишиневе и дальше", – сообщил столичный градоначальник.

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