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Министерство Финансов

На создание в Молдове новых рабочих мест выделено 200 миллионов леев

© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210211/33581215/na-sozdanie-v-moldove-novykh-rabochikh-mest-vydeleno-200-millionov-leev.html

В республике будут мотивировать работодателей, создающих новые вакансии и пытающихся снизить число ограничений на рынке труда.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства, которое предполагает выделение субсидий компаниям, создающим новые рабочие места.

Как сообщает официальный сайт ведомства, на субсидирование рабочих мест на 2021 год в государственном бюджете страны предусмотрены 200 миллионов леев.

Заложенные в проект меры призваны консолидировать рынок труда в Молдове и создать инструменты для поддержки работодателей.

Проект преследует несколько конкретных целей.

Во-первых, максимально включить в экономические процессы страны человеческий фактор.

Ярмарка вакансий
© Sputnik / Vladimir Semenuk
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Во-вторых, снизить число разнообразных ограничений, сковывающих рынок труда в Молдове. Одновременно с этим увеличив число рабочих рук, особенно среди молодежи, а также вернув на рабочие месте людей, потерявших работу в период действия чрезвычайного положения на фоне пандемии коронавируса.

В-третьих, поддержать людей с ограниченными возможностями, предоставив работодателям стимулы для приема на работу этой категории граждан страны.

В-четвертых, поддержать деловую среду республики в целом, субсидируя расходы, связанные с выплатой заработной платы.

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Теги:
субсидии, Минфин Молдовы, рынок труда


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