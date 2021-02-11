На создание в Молдове новых рабочих мест выделено 200 миллионов леев

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Министерство финансов выносит на общественное обсуждение проект постановления правительства, которое предполагает выделение субсидий компаниям, создающим новые рабочие места.
Как сообщает официальный сайт ведомства, на субсидирование рабочих мест на 2021 год в государственном бюджете страны предусмотрены 200 миллионов леев.
Заложенные в проект меры призваны консолидировать рынок труда в Молдове и создать инструменты для поддержки работодателей.
Проект преследует несколько конкретных целей.
Во-первых, максимально включить в экономические процессы страны человеческий фактор.
В-третьих, поддержать людей с ограниченными возможностями, предоставив работодателям стимулы для приема на работу этой категории граждан страны.
В-четвертых, поддержать деловую среду республики в целом, субсидируя расходы, связанные с выплатой заработной платы.
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