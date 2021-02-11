Филип – о Санду: ферзя загнали в угол

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. "Ферзя загнали в угол", - так после известия о выдвижении социалистами новой кандидатуры на должность премьер-министра отреагировал экс-глава правительства Павел Филип на своей странице в социальной сети, намекая на ситуацию, в которой оказалась президент Майя Санду.

"Пока в парламенте показывают шоу под названием "Правительство, которое не хочет быть избранным", главные события разворачиваются за кулисами", – написал Филип.

Бывший премьер-министр сожалеет о том, что не был в свое время услышан, когда, уходя в отставку, предложил создать в Молдове "антикризисное правительство". Теперь же, по мнению Филипа, подобная возможность окончательно упущена.

"После сегодняшних заявлений сказка о рыбаке и рыбке окончена. Нам осталось только разбитое корыто", – написал Филип.

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