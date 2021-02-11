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Филип – о Санду: ферзя загнали в угол

© CC0 / Pixabay / klimkin
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210211/33584366/filip-o-sandu-ferzya-zagnali-v-ugol.html

Бывший молдавский премьер-министр убежден, что республика безнадежно упустила шанс на создание антикризисного правительства.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. "Ферзя загнали в угол", - так после известия о выдвижении социалистами новой кандидатуры на должность премьер-министра отреагировал экс-глава правительства Павел Филип на своей странице в социальной сети, намекая на ситуацию, в которой оказалась президент Майя Санду.

"Пока в парламенте показывают шоу под названием "Правительство, которое не хочет быть избранным", главные события разворачиваются за кулисами", – написал Филип.

Павел Филип.
© Sputnik / Rodion Proca
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Бывший премьер-министр сожалеет о том, что не был в свое время услышан, когда, уходя в отставку, предложил создать в Молдове "антикризисное правительство". Теперь же, по мнению Филипа, подобная возможность окончательно упущена.

"После сегодняшних заявлений сказка о рыбаке и рыбке окончена. Нам осталось только разбитое корыто", – написал Филип. 

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Теги:
Майя Санду, Павел Филип


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