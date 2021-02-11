Здубы, Маша Макарова и венок на воде

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Молдавская группа "Zdob și Zdub" представила клип на песню "На Ивана Купалу", записанную совместно с солисткой российской группы "Маша и Медведи" Марией Макаровой и вышедшую синглом еще летом минувшего года.

Сама "На Ивана Купалу" – это "реинтерпретация" здубовской же композиции «Sanziene», которую ранее группа записала совместно с румынской певицей молдавского происхождения Ириной Римес.

Русскоязычная версия звучит абсолютно по-другому благодаря уникальному "древнерусскому" тембру голоса Марии Макаровой, фронтвумэн группы, в конце девяностых-начале двухтысячных по праву считавшейся одной из самых интересных на рок-сцене России. На фоне мгновенно узнаваемой гитары Святослава Старуша, вокал Макаровой, кажется, выдвигает эту совместную композицию куда-то в один ряд с песня Дмитрия Ревякина и "Калинова моста" в их лучшие годы.

Напомним, уже очень много времени прошло с тех пор, как "Куда?" – второй номерной альбом "Маши и Медведей" – пополнил золотую коллекцию русской альтернативной музыки. Маша Макарова слишком долго находится в тени. Тем приятнее видеть этот (будем надеяться, не фрагментарный) "камбэк" в проекте самой известной молдавской команды последних двух десятков лет.

Клип "На Ивана Купалу" – абсолютно "кустарное" видео, снятое исключительно собственными силами. Режиссером выступил солист "Здубов" Роман Ягупов, за камерой стоял молдавский клипмейкер Игорь Левинский.

Большая часть съемок прошла в Старом Оргееве, некоторые сцены снимали в районе собственной дачи Ягупова на берегу Днестра.

Интересно, что Макарову пришлось снимать отдельно, в России, – неизбежные осложнения, наложенные пандемией коронавируса.

Добавим, что главную роль в клипе исполнила дочь бас-гитариста и автора музыки "Zdob și Zdub" Михая Гынку. Девушку зовут Марта, она начинающий композитор и, как выяснилось, очень неплохо умеет управляться с огнем.

Напомним, на 22 февраля у "Здубов" запланирован большой концерт «Видели ночь —20 лет!» в Москве.

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