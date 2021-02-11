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Зима в Кишиневе/

Кто будет премьером Молдовы – решит парламент, а не президент

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210211/33594252/kto-budet-premerom-moldovy--reshit-parlament-a-ne-prezident.html

Сегодняшние события заставят, наконец, Майю Санду учиться договариваться, уступать и думать о стране, об этом заявили Sputnik Молдова политические аналитики.

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. После того как в молдавском парламенте образовалось формализированное парламентское большинство, инициатива по выдвижению кандидатуры премьер-министра перешла в руки законодательного органа страны.

Сложившаяся ситуация полностью соответствует положениям Конституции РМ и тому факту, что Молдова является парламентской республикой, считает известный политический аналитик Валентин Крылов.

"Хочу отметить особенность, которую в свое время подчеркнул и предыдущий состав Конституционного суда Молдовы. Если в законодательном органе есть формализированное парламентское большинство, и оно готово поддержать определенного кандидата в премьер-министры страны, то президент обязан выдвинуть эту фигуру в качестве кандидата на пост главы кабинета министров", – говорит Крылов.

Эксперт напоминает, что право выдвигать кандидатуру премьера принадлежит главе государства лишь формально. В парламентской республике это выдвижение представляет собой прямой результат консультаций президента с фракциями. То есть решающая роль, говорит Крылов, как это и предусмотрено Основным законом, - прерогатива парламентского большинства. Президент же в данном случае всего лишь является передаточным политическим звеном, которое эту волю реализует.

"В рамках существующей в Молдове политической системы действующее правительство есть производное парламентского большинства, и никак по-другому.

Парламент Республики Молдова
© Sputnik / Mihai Caraus
В парламенте Молдовы создано большинство для выдвижения Дурлештяну в премьеры
Другое дело, что Майя Санду, скорее всего, продолжит настаивать на своем мнении, что предложенная сегодня кандидатура Марианны Дурлештяну ее не устраивает. Боюсь, президент так и не поняла, что фигура кандидата в премьеры должна устраивать парламентское большинство, а мнение главы государства в данном случае ни имеет никакого значения", – утверждает Крылов.

Он также полагает, что нынешняя реакция депутатов на выдвинутую Санду фигуру Гаврилицы, ее программу и кандидатов в министры стала ответом на "политический театр абсурда, когда команда потенциальной исполнительной власти приходит в парламент для того, чтобы ее не утвердили".

О том, что сегодняшние события в зале пленарных заседаний молдавского законодательного органа были вполне предсказуемы, говорит и политолог Борис Шаповалов. Он полагает, что и депутатам, и экспертам уже на стадии представления предполагаемого кабинета Гаврилицы стало понятно, что по принятой главой государства тактике эти кандидатуры были заранее и намеренно "непроходными". А значит, и ответ был заготовлен заранее.

"Считаю, что социалисты в этой ситуации поступили весьма грамотно и ответственно. Они дали возможность представить этих министров, программу, а потом приняли принципиальное решение. Понятно, что они готовились к этому варианту. И, на мой взгляд, предложили действительно сильную кандидатуру Марианны Дурлештяну", – сказал Шаповалов.

Эксперт считает, что в критической ситуации продолжающейся пандемии и экономических неурядиц страна не может оставаться без дееспособного правительства.

"И думаю, это хорошо, что сейчас Майя Санду поймет и почувствует, что есть варианты, отличные от тех, которые запланировала она. Что придется уступать, договариваться, придется отказаться от диктата", – убежден Шаповалов.

Эксперт полагает, что президенту пора осознать, что, помимо ее узкопартийных интересов, есть еще страна и люди, в ней живущие.

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Теги:
премьер-министр, парламентское большинство


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