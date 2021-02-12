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электрический столб

Будьте осторожны: оборванные электропровода смертельно опасны

© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/moldova/20210212/33599208/Budte-ostorozhny-oborvannye-elektroprovoda-smertelno-opasny.html

В условиях непогоды в Молдове поставщики электроэнергии призывают население республики строго соблюдать меры безопасности.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Случившееся в ночь на 12 февраля резкое похолодание и сильные порывы ветра вызвали отключение подачи электроэнергии в ряде районов Молдовы.

Снег. Вышка
© Sputnik / Александр Кряжев
Непогода оставила без электричества жителей десятков населенных пунктов Молдовы
Как сообщает крупнейший в республике частный поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution, неполадки в сетях обнаружены в Старшенском, Оргеевском, Каларашском, Каушанском, Вулканештском, Чимишлийском районах.

Также сообщается, что группы оперативного реагирования в эти часы предпринимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.

Кроме того, отмечает поставщик, в условиях низких температур и сильных порывов ветра, способных привести к обрыву электрических проводов, населению следует строго придерживаться правил электрической безопасности.
  • Не приближаться и не трогать электрические провода, упавшие на землю или свисающие со столбов и деревьев.
  • Обнаружив обрыв, не приближаясь, необходимо запомнить место и немедленно сообщить о случившемся в профильные инстанции или любым представителям власти. По возможности следует ограничить доступ в опасную зону людей и домашних животных.
  • Ни при каких обстоятельствах не пытаться исправить любое вышедшее из строя электрооборудование.
  • Обязательно проинструктировать детей о том, как вести себя в подобной ситуации и стараться не оставлять их на улице одних.

По прогнозам молдавских синоптиков, 12 и 13 февраля усилится северный ветер, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду. 

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Теги:
электроэнергия, непогода


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