Будьте осторожны: оборванные электропровода смертельно опасны

В условиях непогоды в Молдове поставщики электроэнергии призывают население республики строго соблюдать меры безопасности.

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Случившееся в ночь на 12 февраля резкое похолодание и сильные порывы ветра вызвали отключение подачи электроэнергии в ряде районов Молдовы.

Как сообщает крупнейший в республике частный поставщик электроэнергии Premier Energy Distribution, неполадки в сетях обнаружены в Старшенском, Оргеевском, Каларашском, Каушанском, Вулканештском, Чимишлийском районах.

Также сообщается, что группы оперативного реагирования в эти часы предпринимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.

Кроме того, отмечает поставщик, в условиях низких температур и сильных порывов ветра, способных привести к обрыву электрических проводов, населению следует строго придерживаться правил электрической безопасности.

Не приближаться и не трогать электрические провода, упавшие на землю или свисающие со столбов и деревьев.

Обнаружив обрыв, не приближаясь, необходимо запомнить место и немедленно сообщить о случившемся в профильные инстанции или любым представителям власти. По возможности следует ограничить доступ в опасную зону людей и домашних животных.

Ни при каких обстоятельствах не пытаться исправить любое вышедшее из строя электрооборудование.

Обязательно проинструктировать детей о том, как вести себя в подобной ситуации и стараться не оставлять их на улице одних.

По прогнозам молдавских синоптиков, 12 и 13 февраля усилится северный ветер, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду.

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