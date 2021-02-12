Будьте осторожны: оборванные электропровода смертельно опасны

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Случившееся в ночь на 12 февраля резкое похолодание и сильные порывы ветра вызвали отключение подачи электроэнергии в ряде районов Молдовы.
Также сообщается, что группы оперативного реагирования в эти часы предпринимают необходимые меры для восстановления электроснабжения.
Кроме того, отмечает поставщик, в условиях низких температур и сильных порывов ветра, способных привести к обрыву электрических проводов, населению следует строго придерживаться правил электрической безопасности.
- Не приближаться и не трогать электрические провода, упавшие на землю или свисающие со столбов и деревьев.
- Обнаружив обрыв, не приближаясь, необходимо запомнить место и немедленно сообщить о случившемся в профильные инстанции или любым представителям власти. По возможности следует ограничить доступ в опасную зону людей и домашних животных.
- Ни при каких обстоятельствах не пытаться исправить любое вышедшее из строя электрооборудование.
- Обязательно проинструктировать детей о том, как вести себя в подобной ситуации и стараться не оставлять их на улице одних.
По прогнозам молдавских синоптиков, 12 и 13 февраля усилится северный ветер, порывы которого достигнут 17-22 метров в секунду.
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