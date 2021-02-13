Порубин: Голос радиоведущего должен ласкать ухо, а не бить по нему кувалдой

В канун Всемирного дня радио Sputnik Молдова взял интервью у одного из самых известных молдавских радиоведущих.

Вспоминающий с ностальгией свои первые шаги в журналистике, еще в советское время, Андрей Порубин был среди пионеров молдавского независимого радио, прославился как ведущий суперпопулярной программы TeleBingo, стал известным театральным актером. Неся за плечами сорокалетний опыт карьеры в журналистике, Порубин и сегодня полон творческих планов.

– Андрей, радиостудия "Спутник", в которой мы сейчас разговариваем, явно оборудована по последнему слову техники XXI века. А свою самую первую студию на радио вы помните?

– Да. Семидесятые годы, я ученик пятого или шестого класса, и меня как примерного школьника пригласили на радио. И вот тогда я впервые в своей жизни увидел студию – висячие микрофоны, стены, обитые перфорированным звукоизолирующим материалом и особая, немного пугающая тишина. Все это, помнится, произвело на меня неизгладимое впечатление.

При этом радио я бредил с раннего детства. Регулярно делал из початка кукурузы и куска шпагата "микрофон", ходил с ним по крошечному дворику нашего дома и "вел репортаж".

Я буквально вырос на радиопередачах для детей и школьников, знал имена всех актеров, игравших в радиоспектаклях и читавших в эфире стихи. И, в общем, никаких сомнений относительно будущей профессии у меня не было.

© Photo : из личного архива Андрея Порубина Начинающий радиоведущий.

– Реальность имеет обыкновение грубо разбивать самые розовые детские мечты. Видимо, не ваш случай?

– Конечно, мечтая о профессии радиоведущего я не знал всех ее сложностей и "прелестей", изнанка становится видна лишь через некоторое время.

Но мне очень повезло. Придя на Радио Молдова, я сразу попал в сообщество не просто высоких профессионалов, но глубоко интеллигентных, блестяще образованных, поразительных душевных качеств людей.

Марианна Бaхнару, Тамара Берзой, Виктория Томуз, Игорь Ротару, Тудор Ходороджя были одновременно моими кумирами и учителями в радиожурналистике. Когда рядом с тобой работают такие по-настоящему крупные личности, мысли о правильности выбора профессии не возникают.

Кроме того, государственное радио (а другого в те времена просто не существовало) было не только политическим рупором власти, но и окном в мир культуры и знания. Журналистика, и радиожурналистика в том числе, не чуралась тогда брать на себя образовательную и воспитательную функции. И в целом, надо признать, справлялась с этой задачей хорошо.

– А сегодня, с высоты почти сорокалетнего опыта работы, какие три признака профессионализма "радийщика" вы бы выделили?

– Их, конечно, гораздо больше и очень трудно выделить главные. Да, радиоведущему нужна образованность, широкий кругозор. Да, необходимо умение импровизировать. Мы постигали этот навык в начале девяностых, когда делали молодежную передачу "Модерн-клуб-805" и после жестких, прошедших не одну цензуру сценариев вдруг начали фонтанировать импровизациями. К слову, тогда этот наш радийный проект был в некоторых аспектах даже более новаторским, чем знаменитая и суперпопулярная телепрограмма "Взгляд".

Но все это не будет работать как надо, если нет радиогеничного голоса.

Голоса, который действует на слушателя как некое лекарственное средство, как подорожник, который прикладывается к ране. Голос радиоведущего должен ласкать ухо, а не бить по нему кувалдой...

© Photo : из личного архива Андрея Порубина Прямой диалог с аудиторией.

– Для многих в Молдове ваше имя ассоциируется с телевидением не в меньшей мере, нежели с радио. Благодаря TeleBingo, надо полагать?

– В отличие от радио, я никогда не представлял себя стоящим перед телевизионной камерой. С детства казался себе... не телегеничным. А с другой стороны, всегда восхищался советскими телеведущими Ангелиной Вовк, Светланой Моргуновой, Татьяной Веденеевой, Игорем Кирилловым, молдавской Софи Лорен – телеведущей Еленой Стрымбяну, которые казались небожителями.

А в 1983 году меня пригласили вести детскую передачу (первые несколько выпусков в кадр не пускали, я читал закадровый текст) на молдавском телевидении, которое с тех пор периодически присутствует в моей жизни.

Передача TeleBingo в свое время действительно стала феноменом на отечественном ТВ. Но перед каждым эфиром я курил сигарету за сигаретой, испытывая запредельный стресс.

Теперь я говорю, что радио – это моя настоящая семья, а телевидение – лишь любовница, к которой ходят в гости один раз в неделю (смеется - ред.).

– Раз уж вы упомянули Веденееву и Кириллова... Верно ли ощущение, что телевидение и радио сегодня меньше ориентированы на личность, а в большей степени стали просто хорошо отлаженной индустрией с жесткими правилами и некой механистичностью?

– Когда я был в США, мне довелось делать репортаж о том, как в сеть ресторанов "Планета Голливуд" нанимают новых сотрудников. Людей сажали напротив камеры и задавали им самые простые вопросы: "Как зовут твою собаку?", "Что ты любишь делать?". При этом камера, по-моему, даже не писала звук, нанимателей интересовало только внешнее обаяние, харизма будущего сотрудника.

Так вот, я считаю, что телевидение и радио без ярких личностей, без харизматиков существовать не могут.

И я вижу, что сегодня в России, Румынии есть каналы, где к таким вещам относятся трепетно.

© Photo : из личного архива Андрея Порубина Ведущий должен быть бесстрастным?

Другое дело, что в Молдове нынче на радио и ТВ с яркими, неординарными личностями и впрямь наблюдаются серьезные проблемы. Уж не знаю, почему так происходит – возможно, эти люди находят более прибыльную, нежели журналистика, сферу для применения своей харизмы.

Я сейчас, разумеется, утрирую и не хотел бы огульно критиковать, наш молдавский "кумэтризм" явно проник и в сферу телерадио. Иногда смотришь на экран и невольно задаешься вопросом: ну вот где они нашли этого диктора или эту ведущую?..

Ну и все мы не раз слышали в радиоэфире вот такое (смешно пародирует наигранно-оптимистичную интонацию - ред.): "За окном хорошая погода, а мы слушаем Мэрайю Кэри!".

Знаете, мой друг, журналист Сергей Ткач однажды сказал мне: "Андрей, ты – король банальной фразы". Точно! Но и банальную фразу нужно уметь сказать так, будто ты секунду назад совершил судьбоносное открытие. Тогда тебя будут слушать не отрываясь.

– Андрей, вам не кажется, что в век интернета и социальных сетей радио и телевидение неуклонно теряют свое былое значение, а журналисты начинают проигрывать борьбу за внимание аудитории разного рода блогерам и влогерам?

– Помните фразу из знаменитого советского фильма: "Скоро не будет ни театра, ни кино, ни книг, останется одно сплошное телевидение"? Дело в том, что такие прогнозы никогда не сбываются. Как видим, тот же театр прекрасно существует сегодня, находит новые, интересные формы.

Интернет составляет сегодня конкуренцию и радио, и телевидению. И это хорошо.

Там, где нет конкуренции, всегда застой.

– Опять-таки, 40 лет спустя осталось ли нечто, что по-прежнему доставляет вам острое удовольствие в профессии, от чего вы чувствуете драйв?

– Последние секунды перед началом эфира, когда звучит "джингл", позывные радиостанции. В этот момент у меня до сих пор, как и на самом первом эфире, учащается пульс. Это фантастическое ощущение, не меркнущее с годами.

– Никогда не возникало мысли, что ради этого драйва в жизни упускается что-то простое, человеческое?

– Никогда. У меня прекрасная семья, прекрасные дети. Возможно, они не получают от меня того количества внимания, которого заслуживают, но относятся к этому с понимаем. Вот на прошлые выходные с дочкой и внуком мы отправились кататься на санках в Бутучены – именно такие счастливые моменты делают жизнь полноценной.

Есть у меня время и на хобби. Я большой поклонник русской поэзии и авторской песни.

В свободное время перевожу на румынский язык стихи Цветаевой, Высоцкого, Окуджавы, Новеллы Матвеевой, Вероники Долиной.

© Photo : из личного архива Андрея Порубина Честь имею!

– Осталось ли что-нибудь, что вам до сих пор не удалось реализовать в профессии и что можно запланировать на ближайшие годы?

– Однажды в Америке мы участвовали в мероприятии с представителями местных СМИ. К делегации из Молдовы подошла журналистка USA Today и спросила: "Как вы думаете, кто такой профессиональный журналист?". Мы в ответ начали рассуждать о плюрализме мнений, об ответственности перед аудиторией и так далее.

А американка говорит: "Все так. Но профессиональный журналист – это в первую очередь человек, выполняющий свою работу на высочайшем уровне и получающий за нее очень хорошие деньги…".

В общем, я по-прежнему мечтаю о собственном радиошоу, которое стало бы еще и выгодным бизнесом.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova