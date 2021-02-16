В Кишиневе задержаны наркоторговцы с "товаром" на 10 тысяч евро

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Сотрудники следственного отдела Инспектората полиции сектора Ботаника арестовали четверых злоумышленников в тот момент, когда они готовились сбыть крупную партию наркотиков.

Как сообщает официальный сайт Управления полиции Кишинева, за преступной группой, в которую входили четыре гражданина Молдовы возрастом от 25 до 40 лет, довольно долгое время велась слежка. Наконец, сотрудники полиции пришли к выводу, что подельники "созрели" для задержания.

В автомобиле, на котором подозреваемые передвигались по городу, был обнаружен пластиковый пакет с "растительной массой, источающей характерный запах". Главная улика опечатана в соответствии со стандартной процедурой отправлена на экспертизу. Если в пакете окажется именно то, что подозревают полицейские, стоимость этого "товара" составит как минимум 200 тысяч леев (10 тысяч евро по обменному курсу).

В отношении задержанных, каждый из которых оказался ранее судим за аналогичные преступления, заведено уголовное дело по статье "хранение и сбыт наркотических веществ".

Если вина фигурантов будет доказана в суде, то по действующему в Молдове уголовному законодательству им грозит тюремный срок от трех до семи лет.

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