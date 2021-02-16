Свободу передвижения между РМ и Приднестровьем обсудят с председателем ОБСЕ

Погода, заблокировавшая паромное сообщение, заставила вновь говорить о проблеме курсирования пассажиров и грузов между двумя берегами Днестра.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. Правительство Молдовы уведомляет, что в течение нескольких дней поддерживало тесный контакт с органами местного публичного управления Дубоссарского района Приднестровья. Причина – сложные погодные условия, заблокировавшие паромное сообщение по Днестру между населенными пунктами Моловата, Моловата-Ноуэ, Кочиеры и Коржова.

Так, начиная с 11 февраля возникла угроза, что дальнейшее понижение температуры воздуха на территории страны обусловит рост ледяного покрова на Днестре и по его берегам, в том числе в районе пристаней. Что может сделать невозможным доставку пассажиров и грузов в вышеназванные населенные пункты.

Молдавская сторона уведомила об этом политического представитея от Тирасполя и участников Постоянной конференции по политическим вопросам процесса приднестровского урегулирования. Однако уже 13 февраля, как и предупреждалось, паромное сообщение в силу погодных условий было приостановлено.

Дабы подобные кризисные ситуации на Днестре не повторялись, вопрос также включен в повестку встреч председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде в среду с представителями руководства Молдовы и Приднестровского региона.

"Проблема свободного передвижения пассажиров и грузов, к сожалению, продолжает оставаться актуальной и касается десятков тысяч людей на обоих берегах Днестра. Кишинев предпринимает все возможные меры, использует все каналы для диалога, чтобы добиться существенных подвижек в этом вопросе", – сообщается на официальном сайте молдавского правительства.

Особо оговаривается, что свободное передвижение не отменяет мер безопасности в условиях пандемии коронавируса и правил, установленных Национальной чрезвычайной комиссией в области здравоохранения.

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