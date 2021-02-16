Мужчинам-жертвам торговли людьми окажут квалифицированную помощь

В Молдове мальчики и мужчины, пострадавшие от торговли "живым товаром", составляют практически половину от общего числа жертв.

КИШИНЕВ, 16 фев — Sputnik. В Кишиневе запущена новая служба, в чьи задачи будет входить помощь жертвам торговли людьми. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты. Непосредственное управление службой будет осуществлять Национальное агентство социальной помощи.

Примечательно, что в данном случае в качестве нуждающихся в помощи рассматриваются лица мужского пола, так или иначе пострадавшие от торговли "живым товаром". Как отмечают в министерстве, эта необходимость возникла потому, что в последние годы в Молдове отмечается устойчивый рост количества жертв торговли людьми среди мужчин и мальчиков, уже достигающий 50% от общего числа пострадавших.

"Эта служба в Молдове – первая в своем роде. Тем самым республика присоединяется к наиболее прогрессивным государствам с точки зрения соблюдения прав жертв. Сотрудники службы предоставят пострадавшим мужчинам и мальчикам психологическую, социальную, юридическую и медицинскую помощь", – сообщается на официальном сайте ведомства.

Оказание специализированной помощи жертвам-мужчинам является частью Стратегии по предотвращению и борьбе с торговлей людьми, принятой в Молдове на 2018-2023 годы.

На официальном мероприятии по случаю запуска службы присутствовал посол США в Молдове Дерек Хоган.

"Служба, которая сегодня открывается в Молдове, представляет собой значительный прогресс в том, чтобы пострадавшие мужчины и мальчики не остались без квалифицированной помощи. Такого рода услуга впервые появилась в регионе, и Молдова в этом смысле может служить примером для других стран", – заявил американский дипломат.

В течение 2021 года новая служба будет поддерживаться финансово Международной организацией по миграции, а с 2022-го полностью перейдет на финансирование из государственного бюджета Молдовы.

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