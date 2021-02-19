Навыки журналиста от SputnikPro: как найти в пандемии светлую сторону

Международное новостное агентство и радио Sputnik организовало очередную лекцию в рамках просветительского проекта SputnikPro. Известный российский журналист Олег Дмитриев рассказал о том, как писать про COVID-19 интересно, полезно и без ошибок.

КИШИНЕВ, 19 фев — Sputnik. Олег Дмитриев – кандидат филологических наук, профессор департамента медиа НИУ "Высшая Школа Экономики", советник МИА "Россия сегодня". Он утверждает, что нынешняя его лекция не академическая, но лично прожитая им за этот "ковидный" год.

Ковид и медиа – что у них общего?

Неожиданный вопрос, который задает Дмитриев, выглядит таковым лишь на первый взгляд, потому что вполне логичный ответ на него: и то, и другое – вирусы.

В самом деле, мы давно привыкли к терминам "вирусное видео", "вирусный текст". Охват современных массмедиа и "аудитория" коронавируса – одинаково глобальны. При этом человечество сегодня так до конца и не понимает, каким образом конкретная информация распространяется по миру, скажем, посредством соцсетей. Равно как не вполне изучены и механизмы пандемии COVID-19.

"Я говорю своим студентам: посмотрите на современные медиа и коронавирус под другим углом зрения, и вы увидите, что между ними очень много общего. Это также первое, что нужно понимать журналисту, когда он садится делать материал по теме пандемии", – утверждает Дмитриев.

Чем проще, тем лучше

А еще ковид и массмедиа сближает понятие фейка. Впрочем, оговаривается Дмитриев, фейк – это нечто изначально ложное, в случае же с коронавирусом чаще приходится говорить просто о недостоверной информации. Нередко читателя или зрителя вводит в заблуждение не ложь, а недостаточно профессиональная работа журналиста.

"Зачастую, говоря о COVID-19, сложно разобраться в специальной терминологии, но тем не менее делать это необходимо, дабы не запутать в итоге читателя", – говорит российский журналист.

Он утверждает, что картина пандемии коронавируса столь изменчива, что за новыми "вводными" не поспевает даже такой признанный в мире специалист, как американский иммунолог и инфекционист Энтони Фаучи. А потому материал, основанный на большом массиве данных, нужно упрощать.

"Сегодня СМИ полны коротких и сухих сообщений на тему коронавируса, в которых содержится огромное количество самых разнообразных цифр. И, как правило, сами по себе они мало что говорят. Человек хочет видеть динамику, а не просто число заболевших, умерших и выздоровевших. Читателю важно знать, улучшилась ли ситуация за последний, скажем, месяц или ухудшилась. Любая цифра обретает смысл в сравнении", – считает Дмитриев.

Защита от слухов

"Коронавирус придумали в Китае", "COVID-19 изобрел Билл Гейтс", "ковид попал на Землю из космоса", "эпидемию распространяют установки 5G". Это лишь ничтожная доля слухов, которые вызвала к жизни пандемия ковида. Даже бывший президент США Трамп не избежал искушения поделиться "секретной информацией" о том, что COVID-19 можно излечить с помощью некоторых "редких вакцин от пневмонии".

Где же искать действительно достоверные данные о вирусе и пандемии, когда в мире, похоже, не осталось ни одного массового источника информации, который бы не выступил на эту тему многократно?

"Например, Всемирная организация здравоохранения регулярно распространяет релизы на нескольких языках, в которых в стиле "просто о сложном" сообщает проверенные данные о пандемии коронавируса, развенчивает самые нелепые слухи и откровенные фейки", – говорит Дмитриев.

ВОЗ сегодня одна из тех организаций, полагает журналист, которые умеют доходчиво объяснить, почему загар не предотвращает ковид-инфекцию, почему пребывание на холоде не уничтожает вирус, почему чеснок и имбирь не спасут от заражения.

Грань между физиками и лириками размывается

"Журналистам нужна математика – еще одни вывод, который заставила нас сделать пандемия. Перед нами огромный массив данных, и им нужно уметь пользоваться. А значит, журналисты теперь не только гуманитарии и должны уметь считать", – убежден Дмитриев.

В определенный период в Испании с гордостью говорили о том, как много тестов на коронавирус проводится в стране. Статистика свидетельствовала, что по этому показателю Испания занимала почетное пятое место в мире. Однако, если посчитать количество тестов на миллион человек, страна мгновенно оказывалась едва ли не в конце списка.

Важно не просто уметь считать, говорит Дмитриев, но знать - когда и как считать.

Как найти уникальную историю

А также уникальный стиль подачи. Для этого, по мнению Дмитриева, журналист сначала должен спросить себя: на какой вопрос я отвечаю своим материалом? Какие цифры, факты, герои помогут решить эту задачу? Можно ли рассказать историю с помощью графиков?

"Однажды я слушал передачу на одной из российских радиостанций, где ведущие пытались расспрашивать вирусолога о степени распространения пандемии коронавируса. А он отказывался отвечать, справедливо мотивируя отказ тем, что он не эпидемиолог и недостаточно компетентен в этом вопросе. Ковид приучает нас к тому, что эксперт, дающий комментарий журналистам, должен быть "точечным", – считает Дмитриев.

В небольших странах и городах работники СМИ часто сетуют на очень скудный набор экспертов, способных квалифицированно выступить по проблеме. Что ж, можно проявить изобретательность.

"Разве пандемия коронавируса не повлияла на рынок труда? А ведь это уже вопрос не к вирусологу, а к экономисту. История о COVID-19 может прозвучать очень свежо и интересно, если немного изменить угол зрения", – считает журналист.

Черное и белое

Пандемия принесла в жизнь людей массу негатива. Помимо самой болезни, это усталость от карантина, раздражение от удаленной работы и обучения, неудобство от разнообразных ограничений, многочисленные фейки. А еще нежелание политиков комментировать трудную ситуацию. Эта темная сторона эпидемии обсуждается в СМИ с первых ее дней.

Но в условиях пандемии можно найти и светлые, жизнеутверждающие темы. Подвиг врачей, расцвет онлайн-культуры, помощь согражданам и другим странам.

"Однажды за границей мы разговорились с датским радиожурналистом. Он поделился со мной способом превратить негативное в позитивное. Если я должен прочитать в эфире новость о том, что 40% датчан не удовлетворены свой работой, сказал он, я обязательно дам понять слушателям, как это здорово, что больше половины жителей Дании любят свою работу".

"Позитив можно найти даже в пандемии COVID-19", — считает Дмитриев.

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