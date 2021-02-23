Васнецов: это праздник, олицетворяющий мужество и преданность Отчизне

В День защитника Отечества на мемориале "Вечность" в Кишиневе дипломаты нескольких государств, общественные деятели и воины-ветераны почтили память павших героев.

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, глава дипломатической миссии Белоруссии в РМ Анатолий Калинин, представители дипмиссий Казахстана и Азербайджана возложили на столичном мемориале Eternitate цветы к Вечному огню и Памятнику павшим героям Великой Отечественной войны.

В торжественной церемонии приняли участие представители Русской общины Молдовы, ветераны ВОВ, военные атташе посольств.

Посол России Олег Васнецов, поздравив присутствующих с праздником, отметил, что День защитника Отечества по-прежнему дорог не только русскому народу.

"Уже более 100 лет этот всенародный праздник олицетворяет мужество, самоотверженность, несокрушимость духа, любовь и преданность Отчизне. Эта торжественная дата традиционно популярна как в нашей стране, так и за ее пределами", – подчеркнул он.

Российский дипломат отметил, что отмечаемый 23 февраля праздник также объединяет разные поколения.

"Мы обязаны беречь нашу историческую, генетическую память. Сегодня День защитника Отечества – праздник, чествующий не только нынешних солдат и офицеров, но всех героев, на протяжении не одного века защищавших народы от иноземных захватчиков. И наша задача, чтобы сегодняшнее юное поколение знало об этих героях, чтобы молодые люди четко понимали, за что сражались их предки", – заявил Олег Васнецов.

Глава российской дипломатической миссии в Молдове добавил, что в современном мире происходят "серьезные геополитические сдвиги и перед защитниками Отечества встают новые вызовы".

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