Васнецов: это праздник, олицетворяющий мужество и преданность Отчизне

КИШИНЕВ, 23 фев — Sputnik. Посол Российской Федерации в Молдове Олег Васнецов, глава дипломатической миссии Белоруссии в РМ Анатолий Калинин, представители дипмиссий Казахстана и Азербайджана возложили на столичном мемориале Eternitate цветы к Вечному огню и Памятнику павшим героям Великой Отечественной войны.
В торжественной церемонии приняли участие представители Русской общины Молдовы, ветераны ВОВ, военные атташе посольств.
Посол России Олег Васнецов, поздравив присутствующих с праздником, отметил, что День защитника Отечества по-прежнему дорог не только русскому народу.
"Уже более 100 лет этот всенародный праздник олицетворяет мужество, самоотверженность, несокрушимость духа, любовь и преданность Отчизне. Эта торжественная дата традиционно популярна как в нашей стране, так и за ее пределами", – подчеркнул он.
Российский дипломат отметил, что отмечаемый 23 февраля праздник также объединяет разные поколения.
Глава российской дипломатической миссии в Молдове добавил, что в современном мире происходят "серьезные геополитические сдвиги и перед защитниками Отечества встают новые вызовы".
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